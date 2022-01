VIDEO: El telescopio James Webb llega a su destino, el punto 2 de Lagrange Sol-Tierra

Ciudad de México, 25 de enero (RT).- El telescopio espacial James Webb llegó este lunes a su destino final, el punto 2 de Lagrange Sol-Tierra (L2), comunica la NASA. La maniobra final fue resultado de la activación de sus propulsores durante unos cinco minutos, que agregó a la velocidad del aparato tan solo 1.6 metros por segundo.

Ahora los ingenieros de la NASA deben alinear su óptica, un proceso que se extenderá por los próximos tres meses. Tras esa etapa, el telescopio empezará a observar galaxias lejanas con una precisión todavía inédita.

