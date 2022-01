México registró 16 mil 972 homicidios en el primer semestre de 2021, reporta el Inegi

Las estadísticas revelaron que de la cifra total en 2021, 14 mil 880 fueron hombres y mil 904 fueron mujeres. Los restantes 188 no fueron especificados.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- México registró 16 mil 972 homicidios de enero a junio de 2021, es decir, 13 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, una tasa menor a la registrada para el mismo periodo de 2020, de acuerdo con las estadísticas preliminares dadas a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de su cuenta de Twitter, Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, agregó que esta tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2018 (17 mil 772), 2019 (17 mil 776) y 2020 (18 mil 057).

Además, las estadísticas revelaron que de la cifra total, 14 mil 880 fueron hombres y mil 904 fueron mujeres. Los restantes 188 no fueron especificados.

La agresión con disparo de otras armas de fuego fue la mayor causa en los homicidios registrados durante enero a junio, con 11 mil 729 muertes, le sigue la agresión por medios no especificados, con mil 939.

Por otra parte, las muertes por agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación anotaron mil 185 casos, mientras que las ocasionadas por un objeto cortante (armas blancas) fueron de mil 638.

Los datos derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el Inegi.

Además, el Inegi capta la información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas.

Asimismo, el organismo recolecta la información de las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos.

Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el certificante en el certificado de defunción.

Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.