El patinador Donovan Carrillo buscará dar visibilidad a México en Juegos de Invierno

México, 25 de enero (EFE).- La delegación de México que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno confía en alcanzar protagonismo con sus cuatro representantes en Pekín liderados por el patinador artístico Donovan Carrillo.

El deportista, de 22 años, recibió hoy la bandera mexicana que llevará en la ceremonia de inauguración, el 4 de febrero.

Con Carrillo viajarán tres esquiadores, la de alpino estadounidense nacionalizada mexicana Sarah Schleper, el de alpino Rodolfo Dickson y el de fondo Jonathan Soto.

“La época en la que se dan estos Juegos Olímpicos son un mensaje de resiliencia en el que México participa ya casi a 100 años de distancia en el movimiento olímpico y este momento en el que deportistas nos representarán como país involucra no solo el amor del país, sino de ser parte de esta agenda”, expresó Aceves.

Carrillo pondrá después de 30 años al patinaje artístico mexicano de nuevo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Schleper, de 43 años, se convertirá en estos Juegos en la primera mujer en ser seis veces olímpica en esquí alpino. En las primeras cuatro ocasiones representó a su país de origen.

Dickson asistirá a un certamen invernal por segunda ocasión. En la edición pasada, PyeongChang 2018, Schleper y Dickson quedaron en los lugares 39 y 48, respectivamente, en la prueba de esquí alpino.

Soto, al igual que Carrillo, vivirá en febrero sus primeros Juegos de Invierno.

