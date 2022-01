Afición de Chivas cuestiona a Amaury Vergara en redes por sumarse a Shark Tank

Después de anunciar que Vergara formará parte de la nueva temporada de Shark Tank México, usuarios de redes sociales explotaron contra el presidente de las Chivas por no invertir en el equipo.

Ciudad de México, 25 de enero (ASMéxico).- Amaury Vergara está de nuevo en el ojo del huracán por la falta de inversión en Chivas durante los últimos dos años en que no se han comprado refuerzos. Este martes, se anunció su incorporación al programa Shark Tank México, donde distintos emprendedores ofrecen sus ideas de negocio para que los empresarios que se interesen inyecten capital. A los aficionados rojiblancos no les gustó para nada y explotaron en contra del presidente del club.

⚠ ¡ALERTA DE NUEVO TIBURÓN! ⚠

¡Bienvenido al tanque, @Amauryvz ! 🙌

Estamos listos para verte en acción esta nueva temporada de #SharkTankMx. ¡A DARLE CON TODO! 🦈 pic.twitter.com/NLdWgsocVd — #SharkTankMx (@SharkTankMex) January 25, 2022

“Alerta de nuevo tiburón. Bienvenido Amaury Vergara. Estamos listos para verte en acción esta nueva temporada de Shark Tank México. A darle con todo”, publicó la emisión en su cuenta de Twitter. Por esa misma vía respondió el dueño del Guadalajara: “Gracias por la invitación Shark Tank México. Estoy muy emocionado de poder apoyar el talento mexicano”.

AFICIÓN DE CHIVAS MANIFESTÓ SU MOLESTIA EN REDES SOCIALES

De inmediato llovieron comentarios en contra del presidente rojiblanco y se crearon memes. “Estoy buscando una inversión de unos cuantos millones de pesos. Es un equipo de futbol, probablemente el que más vende y con más gente detrás de él. Es una gran institución. Espero nos puedas apoyar”, ironizó @RojiblancaVoz.

Estoy buscando una inversión de unos cuantos millones de pesos. Es un equipo de fútbol, probablemente el que más vende y con más gente detrás de el, unos 40 millones de personas. Es una gran institución, espero nos puedas apoyar. — La Voz Rojiblanca (@RojiblancaVoz) January 25, 2022

Otros se burlaron de la falta de liquidez económica que ha mostrado en Chivas durante los últimos dos años en que no se ha invertido en refuerzos. “Amaury en cada programa: estoy fuera”, escribió @jean11rojas. “No compra ni un defensa, menos va andar apoyando a emprendedores #AmauryVendeYa #ChivasNoEsParaCualquierDueño”, publicó @victor_krrum.

Hola tiburón, venimos hablarle de un gran proyecto que se llama @Chivas, actualmente es un equipo olvidado por su dueño sin rumbo, con un presidente deportivo inexistente y un pseudo director técnico que vive de los hubiera, no le interesaría hacer este equipo protagonista? pic.twitter.com/SHzG3XYbBl — Chris (Kittan) (@Kittan06) January 25, 2022

A los aficionados de Chivas no les gustó para nada la idea de que el dueño del club pueda invertir en proyectos de emprendedores, cuando en su propio equipo no ha invertido en los últimos dos años. A principios de 2020, gastó más de 30 millones de dólares en refuerzos que no dieron los resultados esperados. Desde entonces, Roberto Alvarado es el único refuerzo que ha llegado, pero no se pagó por él, pues fue un intercambio directo por Uriel Antuna.

