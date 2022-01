Maguire, Garfield y Holland juntos en nuevas imagenes oficiales de Spider-Man

Desde su estrenó en diciembre del 2021, Spider-Man: No Way Home ha sido una de las películas más taquilleras en la historia con más de millones de dólares recaudados en su primer semana.

MADRID, 25 de enero (EuropaPress).- Después de meses de rumores y filtraciones, finalmente la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) cumplió las grandes expectativas de los fans del trepamuros quienes ansiaban ver juntos a las tres encarnaciones del personaje. Sin embargo, hasta ahora, las imágenes oficiales de ambos en la película no se habían publicado.

Las primeras fotografías del filme con las tres variantes de Peter Paker han sido publicadas por Before and Afters, una revista on-line especializada en VFX, como parte de una extensa entrevista con el supervisor de efectos visuales de Spider-Man: No Way Home, Chris Waegner.

La primera de ellas muestra al heroico trío arácnido haciendo gala de sus reconocibles uniformes en diferentes poses características del héroe en la cúspide de la Estatua de la Libertad. Holland, se halla en el medio con su traje y su dorada insignia arácnida en el pecho, a la derecha Garfield con el traje de The Amazing Spider-Man: El poder de Electro y a la izquierda, Maguire con su más que reconocible disfraz utilizado en la saga de Sam Raimi.

This makes me happy. I love the Raimi spider man movies and it’s awesome that he loves No Way Home because that movie is waaaay too good #NoWayHome #SpiderManNoWayHome https://t.co/HmcOqkCdfu — Chelsey 🏳️‍🌈🇨🇦 (@chelseyanne25) January 25, 2022

La segunda es una de las secuencias más espectaculares. La batalla final del filme con los Spider-Man lanzándose juntos para plantar cara a tres de sus más emblemáticos villanos y detener así los planes de conquista de Electro, el Hombre de Arena y Curt Connors en su identidad del lagarto. Se trata, efectivamente de ese momento que ya aparecía en el tráiler pero que fue trucado digitalmente para borrar a los personajes de Maguire y Garfield.

Otra de ellas es la de Andrew Garfield en dos momentos distintos del filme. Una muestra al héroe contra el temido Lagarto, cuando intentan ponerle la cura para revertir los efectos del suero que lo transforma en reptil y poder convertirlo de nuevo en humano.

La segunda es el momento en el que se reencuentra con Max Dillon, Electro el personaje de Jamie Foxx, en la batalla final desde lo alto de la Estatua de la Libertad.

La última pero no menos espectacular de las imágenes muestra al Spider-Man de Tom Holland saltando sin dudar al vació desde lo alto de una azotea en los momentos finales de la cinta para intentar salvar a MJ. Hay que recordar que finalmente el Peter Parker de Garfield libra al personaje de Zendaya de una muerte que parecía segura logrando así redimirse de no haber podido salvar a su amada Gwen Stacy.

Andrew Garfield sobre mantener en secreto su aparición en #SpiderManNoWayHome: "Le mentí a la gente y a Internet durante dos años, y se sintió genial *risas* Sentí que estaba organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños para un grupo de personas que sabía que lo apreciarían". pic.twitter.com/C5iLV3jPWj — Geek Zone 🍿 #SpidermanNoWayHome #TheBatman (@GeekZoneGZ) January 25, 2022

Desde que se estrenó en diciembre de 2021, Spider-Man: No Way Home se ha convertido en la sexta película más taquillera de todos los tiempos con casi mil 700 millones de dólares.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press