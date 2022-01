“Pol” Fernández está en México para arreglar situación en Cruz Azul; ¿vuelve a Boca?

Ciudad de México, 25 de enero (ASMéxico).- El tema del argentino Pol Fernández ha dado mucho de qué hablar, pues el Campeón con Cruz Azul hace unos meses estuvo ausente con “La Máquina” en los primeros juegos del Clausura 2022 ya que estaba en su país natal, sin embargo volvió a la Ciudad de México para arreglar todo con la directiva celeste y poder así volver para firmar con Boca Juniors.

A primera hora de este martes, el futbolista cementero llegó a la Ciudad de México procedente de Buenos Aires y aunque no quiso declarar mucho, afirmó que pronto hablará de la situación que vive, pero lo hará hasta que se arregle su situación personal.

“Muchas gracias por venir a recibirme, sé que es su trabajo, pero no voy a hablar hasta resolver mis temas personales que tengo. Sé que se hicieron muchas suposiciones, muchas declaraciones que no debía porque yo estaba pasando por un momento nada bueno, espero me sepan entender, ya pronto hablaré para que la gente tenga todo claro”, comentó Fernández.