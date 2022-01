Jurado de Atlanta otorga 1.25 mdd a Cardi B en juicio de difamación contra bloguera

Por Kate Brumback

Estados Unidos, 25 de enero (AP).- Un jurado federal en Atlanta otorgó a Cardi B 1.25 millones de dólares en una demanda por difamación contra una bloguera de noticias de celebridades que, según ella, publicó videos que afirman falsamente que la rapera ganadora del Grammy consumía cocaína, había contraído herpes y se dedicó a la prostitución.

El jurado encontró el lunes que Latasha Kebe, conocida en línea como Tasha K, y una empresa de la que es propietaria son responsables de difamación, violación de la privacidad y provocación intencional de angustia emocional contra la rapera, cuyo verdadero nombre es Belcalis Almánzar. Los abogados de Kebe dijeron en un correo electrónico el martes que no están de acuerdo con el veredicto y que apelarán.

El jurado otorgó a Cardi B un millón de dólares en daños generales por dolor y sufrimiento y/o daño a la reputación, y 250 mil dólares en gastos médicos.

Andy Vermaut shares:Cardi B’s libel case against YouTuber has award boosted to over $4million: Jurors have now ruled that defendant Tasha K owes Cardi an additional $1.5million in punitive damages

The post Cardi B’s libel case against… https://t.co/ZREfY2ABtb Thank you. pic.twitter.com/JGpmd8e7lt

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) January 26, 2022