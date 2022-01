La serie Secrets of Playboy revelaría “oscuros secretos” de Hugh Hefner

Por Aida Cortés

Saltillo, 25 de enero (Vanguardia).- Hugh Hefner, apodado como “Hef” en el medio artístico, fue conocido mundialmente por ser el fundador de la revista Playboy, en su momento todos lo conocían como un defensor de la libertad sexual, pero ¿qué sucedía realmente en la Mansión Playboy cuando nadie veía?.

En una nueva serie de A&E titulada Secrets of Playboy, los oscuros secretos del magnate fallecido en 2017 están saliendo a la luz. En ella, el exmayordomo de “Hef” aseguró que grababa a celebridades y atletas que asistían a sus fiestas teniendo sexo sin su permiso, y que fue mediante estos videos que llegó al poder en Hollywood.

Las acusaciones del mayordomo también las confirmó Sondra Theodore, exnovia de “Hef”, quien lo conoció cuando tenía 19 años y el 50. En un video obtenido por el medio TMZ, la exconejita dijo que Hefner grababa a casi todos los que asistían a sus fiestas, las cuales llamaba “Noches de Cerdos”, incluso a ella, y cuando lo descubrió, le pidió detener la grabación, algo que no hizo aunque fingió que sí.

“Tenía videos de todos. La primera vez que vi uno había dos pantallas en la habitación. Me di cuenta de que estaba yo, en una. ‘¿Qué estás haciendo?’, le dije. Me dijo que si no estaba bien lo podía apagar, le dije que sí. Pero una semana después, lo estaba viendo ‘Me dijiste que no había seguido grabando’, le dije, pero respondió ‘¿Creías que realmente iba a frenar?’”, señaló Sondra.

Theodore afirma que cuando invitaba a otras mujeres a la habitación ellas se sorprendían al ver la cámara, pero el rápidamente las tranquilizaba simulando detener la grabación. Debido a todas las acusaciones que rodean a Hugh Hefner, su hijo Cooper Hefner salió a su defensa, a través de su cuenta de Twitter defendió la vida que llevaba su padre y se lanzó en contra de los que lo acusaban de ser un depredador sexual:

Some may not approve of the life my Dad chose, but my father was not a liar. However unconventional, he was sincere in his approach and lived honestly. He was generous in nature and cared deeply for people. These salacious stories are a case study of regret becoming revenge.

— Cooper Hefner (@cooperhefner) January 23, 2022