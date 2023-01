Crisis por el precio del huevo en EU provoca que contrabando desde México suba 108%

Los Ángeles (LaOpinión).- Funcionarios de aduanas de Estados Unidos reportaron recientemente un creciente número de intentos de cruzar de manera ilegal huevo de gallina procedente de México hacia ciudades fronterizas de EU. La confiscación de este producto agrícola en las aduanas ha aumentado más del 100 por ciento, según Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP, por sus siglas en inglés).

La CBS reporta que con la subida de los precios de los huevos en Estados Unidos en el último año, cada vez más ciudadanos estadounidenses cruzan a México para comprar este alimento e intentar introducirlo al país.

Los presuntos contrabandistas de este alimento han intentado colar cartones de huevos crudos procedentes del vecino del sur en algunas zonas de la frontera sur del país, como California y Texas.

The San Diego Field Office has recently noticed an increase in the number of eggs intercepted at our ports of entry. As a reminder, uncooked eggs are prohibited entry from Mexico into the U.S. Failure to declare agriculture items can result in penalties of up to $10,000. pic.twitter.com/ukMUvyKDmL

Según Border Report, un sitio de noticias en línea centrado en cuestiones de inmigración, el número de incidentes en los que se confiscaron huevos crudos en las fronteras estadounidenses se disparó más de un 100 por ciento durante los tres últimos meses de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades están tomando medidas enérgicas para detener esta actividad que, según la Ley estadounidense es ilegal. La Ley federal prohíbe a los viajeros introducir en EU determinados productos agrícolas -incluidos los huevos, así como pollos y pavos vivos, porque, según las normas aduaneras, pueden ser portadores de plagas vegetales y enfermedades animales extranjeras.

En ese sentido, los huevos crudos procedentes de México tienen prohibida la entrada en EU desde 2012, según el El Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés). Los huevos cocidos están permitidos según las directrices del USDA.

LOS PRECIOS DEL HUEVO SE HAN DISPARADO

The #SanDiegoFieldOffice is reminding the traveling public to be mindful that certain agricultural items such as raw eggs and poultry from Mexico are prohibited from entry into the U.S., and failure to declare these items may result in monetary penalties. https://t.co/ZTlNglweqX

En contraste, de acuerdo con Border Report, el precio de un cartón de 30 huevos en Ciudad Juárez (México) es de 3.40 dólares.

En los últimos años se ha disparado la demanda de huevos en Estados Unidos; sin embargo, la producción en el país se ha desplomado debido a la actual epidemia de gripe aviar, que ha dejado más de 58 millones de aves infectadas en el territorio nacional.

LOS AGENTES DEL CBP ADVIERTEN SOBRE LA ENTRADA DE ALIMENTOS CRUDOS A ESTADOS UNIDOS.

