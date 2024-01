La democracia no está en vilo: México vive un momento extraordinario, dice Sheinbaum

La única candidata de Morena por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, salió al quite y defendió la democracia bajo la llamada Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Luego de los dichos, críticas e indirectas que intercambiaron el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la única candidata de Morena por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, salió al quite y defendió la democracia bajo la llamada Cuarta Transformación.

A través de un video publicado en redes sociales, Sheinbaum aseguró que la lucha del movimiento que está pronta a encabezar seguirá “fortalecimiento la democracia para el pueblo de México “, haciendo frente a casos como el Fobaproa, el conocido como “Error de diciembre”, el fraude electoral de 1988, entre otros.

“Es falso que esté en vilo la democracia, yo estoy segura que 2024 va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre que se está fortaleciendo la democracia”, aseguró Claudia, quien de alguna manera contestó a lo dicho anteriormente por Ernesto Zedillo.

“Claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario, nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México, nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006; contra la barbaridad del desafuero del Presidente, Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno; en contra de la compra de votos”, continuó.

¡Que viva la democracia! Si alguien ha defendido la democracia electoral y participativa en México, ha sido nuestro movimiento. La democracia es nuestra bandera y la seguirá siendo. No se es democrático cuando se reprime al pueblo o cuando se le empobrece. pic.twitter.com/LpDy1BGWmY — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 25, 2024

“Hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes, no se censura a periodistas como se hacía antes y lo que queremos es que siga la democracia”, concluyó.

En estos días, el expresidente Zedillo Ponce de León criticó al actual mandatario —aunque no de forma explícita—, durante su regreso al país por motivo de una ponencia que presentó en un foro empresarial en la Ciudad de México.

El diario Expansión informa que, de acuerdo con el audio obtenido de la intervención, el último Presidente priista del siglo XX aseguró que en América Latina y México han sido abiertos espacios al populismo, liderazgos que, afirma, aunque fomentan la democracia, en la práctica la erosionan.

“Han aprendido cómo funciona el sistema, y les gusta la democracia hasta que acceden al poder y una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo”, comentó.

Reconoció que las fallas de políticas en el pasado han permitido la apertura de dichos espacios para el populismo, movimiento que “ha renacido” en algunos países de la región latinoamericana.

Sobre el populismo, el exmandatario también señaló que “erosiona las bases de la democracia” a través de la eliminación de pesos y contrapesos del poder público; organismos autónomos, así como “debilitarlos con muchos procedimientos”.

“Procuran tener un Congreso sumiso, mayoritario hasta donde se puede, y cuando alguno de los otros poderes del Estado trata de cumplir su trabajo constitucional, se dedican a buscar la manera de que ese poder esté integrado por individuos que se van a apegar, no a lo que dice la Constitución sino a lo que quiere y desea el soberano”, añadió.

Si bien en toda la ponencia no se refirió de forma explícita al actual Presidente, sí dejó entrever argumentos de la opinión pública opositora al actual Gobierno; además de que recurrió a las constantes menciones que hace López Obrador al neoliberalismo.

Ahí tienen a Ernesto Zedillo. A ver si sale a la calle: https://t.co/CL5hlJnwmc pic.twitter.com/bjbT4AXQTA — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) January 25, 2024

A razón de esto, este jueves López Obrador señaló que Zedillo protegió a las minorías privilegiadas durante su sexenio, pues entregó bienes de la ciudadanía a las empresas privadas.

“Para él, el neoliberalismo es un modelo viable. Para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que, por cierto, también de manera lógica lo siguen apoyando a él, lo reconocen. Seguramente fueron los que lo invitaron. ¿Cómo no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la Nación; si los rescató en una crisis?”, cuestionó.

Asimismo, el Presidente contestó indirectamente a una de las declaraciones que realizó el exmandatario mexicano en su conferencia, quien alegó que el populismo, como ha calificado al Gobierno de López Obrador, “erosiona las bases de la democracia”.

“Él no gobernó para el pueblo. Él gobernó para los de arriba y eso, en la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía con fachada de democracia. […] Si fuese un Gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca, un demócrata no porque si se trata de rescatar, un demócrata dice: ‘Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres’”, arremetió.

Finalmente, López Obrador fue cuestionado sobre que Zedillo no contestó a las cuatro preguntas que le realizó públicamente en su conferencia de prensa diaria. “No tenía por qué tampoco contestarlas”, respondió. Sin embargo, adelantó que en su próximo libro opinará sobre la gestión del expresidente.