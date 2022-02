La milicia rusa acosa la capital y pone ojo en la mayor central eléctrica de Ucrania

Kiev, 26 feb (EFE).- En la capital de Ucrania se han escuchado explosiones que, según las autoridades locales, se deben a que Rusia trata de atacar una central térmica, mientras que en Vasilkov, a unos 37 kilómetros de la ciudad, se libra una dura batalla, de acuerdo con las Fuerzas Armadas.

“Explosiones en Kiev. ¿Qué se sabe?”, escribió la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev en su cuenta de Telegram.

Explicó que el “enemigo trata de atacar la central CHP-6 cerca de Troieshchyna”, en el norte de la capital.

“Las Fuerzas Armadas dan batalla”, aseguró.

Las alarmas antiaéreas sonaron en la ciudad para pedir a los ciudadanos que se metan en los refugios.

La central combinada de calor y electricidad CHP-6 es la central combinada de calor y energía más potente de Ucrania.

Además, a 37 kilómetros al suroeste, la resistencia continúa en Vasilkov, donde los rusos están tratando de desembarcar a paracaidistas, indicó la misma fuente.

Indicó que a las 01.30 de la madrugada (10.30 GMT), un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania “atacó con éxito el avión de transporte militar IL-76 MD de las fuerzas de ocupación rusas y destruyó al enemigo”.

Poco antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que esta noche será difícil, al predecir que Rusia intentará asaltar Kiev y otros lugares.

“Puedo decir con absoluta honestidad: esta noche será más difícil que el día. Muchas ciudades de nuestro Estado están bajo ataque: Chernígov, Sumy, Járkov, el Donbás, en el sur. Particular atención a Kiev: no pueden perder la capital”, dijo a las Fuerzas Armadas en una nueva alocución a la nación publicada por su oficina en Telegram.

“Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia: vil, cruel e inhumana. Esta noche asaltarán “, afirmó.

ENTRAN SOLDADOS RUSOS

Soldados rusos han entrado en el distrito de Obolón, en Kiev, informó hoy el Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa ucraniano pidió a la ciudadanía informar sobre cualquier movimiento de equipamiento bélico del enemigo y preparar cócteles Mólotov para “neutralizar al ocupante”.

Además, hizo un llamamiento a los civiles a la precaución y evitar salir de sus hogares sin necesidad.

Сухопутні війська ЗС України повідомляють:

Батальйони територіальної оборони Києва отрмали NLAW 💪🏼

Kyiv territorial defence have NLAW. Welcome to hell.#NLAW #ukraineunderattack #russianukrainianwar #russianwar pic.twitter.com/GMiMEMKAqg

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022