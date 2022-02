Nueva York está preparado para recibir refugiados ucranianos, informa Gobernadora

Nueva York, 25 feb (EFE).- La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo este jueves que su estado está listo para recibir a refugiados ucranianos, en medio de llamamientos de organizaciones de acogida al Gobierno estadounidense para que ofrezca cobijo a quienes huyen de la guerra.

La Gobernadora demócrata añadió que su equipo está en contacto con el Gobierno federal y que los neoyorquinos “estarán preparados para aceptar y apoyar a aquellos que busquen refugio” en el estado.

El mensaje de Hochul llegó mientras varias organizaciones de acogida han pedido a la Administración de Joe Biden que admita refugiados en su territorio y que ponga en marcha medidas para proteger de deportaciones a ciudadanos ucranianos que se encuentran en Estados Unidos.

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró durante una rueda de prensa que Washington se está preparando para la posibilidad de una gran ola de refugiados y está listo para recibir a ucranianos, pero dijo que se espera que la mayoría quieran ir a Europa y países vecinos.

“Estamos trabajando con países europeos para ver las necesidades, dónde hay capacidad”, señaló Psaki preguntada por los periodistas.

Like millions across the globe, New Yorkers are watching the situation in Ukraine with fear and outrage. New York is proudly home to the largest Ukrainian population in the United States and we stand ready to welcome Ukrainian refugees with the Statue of Liberty's arms wide open.

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 25, 2022