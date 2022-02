Rusia avisa que está dispuesta a enviar delegación a Minsk para negociar con Ucrania

Moscú, 25 feb (EFE).- Rusia está dispuesta a enviar a Minsk, en Bielorrusia, una delegación para iniciar negociaciones con Ucrania, declaró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022