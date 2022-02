Clubes de la Liga Premier muestran interés en Edson Álvarez, entre ellos el Chelsea

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 25 de febrero (LaOpinión).- Llegar a uno de los equipos más grandes del futbol de Europa es un sueño para cualquier futbolista. Poder pelear por campeonatos es el deseo de cualquier jugador con grandes ambiciones en su carrera. El mexicano Edson Álvarez estaría siendo pretendido por el Chelsea, actual monarca de la UEFA Champions League y uno de los mejores equipos de Inglaterra. Sin embargo, la llega del azteca a la Premier League podría ser un arma de doble filo.

Edson Álvarez ha sido llenado de elogios en el fútbol neerlandés. El defensor del Ajax de Ámsterdam es una de las piezas más costosas de su posición. Su valor en el mercado ha ascendido considerablemente al tomar en cuenta sus participaciones en la Eredivisie y la Liga de Campeones con el potente conjunto de Países Bajos.

A pesar de que el interés del Chelsea puede llenar de orgullo a los aficionados mexicanos, su traspaso al conjunto “Blue” puede tener consecuencias negativas en caso de que las cosas no salgan como se espera.

View this post on Instagram

LOS OBSATÁCULOS DE EDSON ÁLVAREZ EN CHELSEA

La posible llegada del mexicano al Chelsea estaría marcado por un peligroso factor que es un condicionante de los grandes clubes de Europa: el tiempo de adaptación.

We will fight till the end.😤 See you in Ámsterdam. pic.twitter.com/UZEX5b4CGk

— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) February 23, 2022