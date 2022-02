"Euphoria escapa de fetichismos al representar a los trans", afirma estudio

Barcelona, 25 de febrero (EFE).- Un estudio de la Universidad de Barcelona (UB) y la Pompeu Fabra (UPF) sobre la representación de los personajes trans en la serie Euphoria valora que el prisma sobre ellos sea “más complejo” que la habitual “mirada fetichista” que suele recaer sobre el colectivo en los medios audiovisuales.

La serie, de la cadena norteamericana HBO, relata el día a día de un grupo de estudiantes de secundaria, y retrata, con bastante realismo, las vicisitudes de los estudiantes en el amor, la amistad, las drogas, las redes sociales, el sexo, etcétera.

Aunque los personajes principales de Euphoria son, entre otros, Rue Bennett, una adolescente con problemas de adicción a las drogas interpretada por Zendaia; Fesco, un traficante de drogas y Nate, un deportista con problemas de ira; los investigadores de la UPF y UB se han centrado en el personaje de Jules Vaughn, una adolescente trans que tiene una relación muy intensa con el personaje principal, Rue, y que interpreta la actriz trans Hunter Schafer.

Las conclusiones del estudio de los investigadores de la Facultad de Comunicación de la UPF, Rafael Ventura y Eduard Ballesté, junto a María José Masanet, investigadora de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona (UB), ha aparecido publicado en la revista Social Inclusion.

“Lo interesante de Jules es que es un personaje que puede servir de modelo y aspiración no sólo para el público trans sino también para las personas cisgénero”, ha añadido.

Destacan que la serie en ese sentido que “normaliza y vuelve cotidiano al personaje trans, muestra a Jules como una adolescente multidimensional” que se aleja de la representación hasta ahora habitual del colectivo LGTBI, con una habitual “mirada fetichista”.

El estudio forma parte de los proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación Transmedia Gender & LGBTI+ Literacy (TRANSGELIT), coordinado desde la UB y liderado por las investigadoras Maria José Masanet y Maddalena Fedele, y el proyecto ‘LGBTIQ+ Pantallas’, coordinado desde la UAB y liderado por la investigadora Maite Soto.

