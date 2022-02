Zelensky desmiente supuesta huida de Ucrania con VIDEO junto a asesores en Kiev

Kiev, 25 feb (EFE).- El Presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, salió hoy a la calle en el barrio gubernamental rodeado de su equipo más cercano para afirmar en un video que el Gobierno sigue funcionando y él y sus asesores están en Kiev trabajando para defender el país de la invasión rusa.

Le acompañan el Primer Ministro, Denys Shmyhal, el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijaíl Podoliak, el Jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak, y del líder de la fracción parlamentaria “El Servidor del Pueblo” David Arahamiya.

Ya anoche, ya de madrugada en Kiev, el Presidente ucraniano desmintió que hubiera abandonado la capital o el país.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022