Biden dialoga con el Presidente de Ucrania sobre ayuda militar y sanciones a Rusia

Washington, 25 de febrero (EFE).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, abordaron este viernes en una llamada telefónica de unos 40 minutos temas relacionados con ayuda militar y sanciones.

La Casa Blanca informó de la llamada entre los dos líderes, que duró unos 40 minutos y se desarrolló entre las 11:52 hora local ( 16:52 GMT) y las 12:32 horas (17:32 GMT).

Aunque la Casa Blanca no reveló el contenido de la conversación, Zelenski dijo en Twitter que había hablado con Biden sobre el “fortalecimiento de las sanciones”, “asistencia de defensa concreta” y “una coalición contra la guerra”.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022