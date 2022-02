VIDEO FUERTE: Tanque aplasta totalmente un auto en Kiev; conductor sobrevive

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Rusia, 25 de febrero (LaOpinión).- Video captura el terrible momento en que un tanque ruso fuera de control aplastó por completo un automóvil y luego volvió a dar marcha atrás sobre él en una calle de Kiev.

Las imágenes han surgido en medio de enfrentamientos en las afueras de la capital ucraniana durante la invasión rusa.

El tanque rueda totalmente sobre el automóvil y luego retrocede sobre él.

Según los informes, el hombre sobrevivió al accidente y fue liberado por los lugareños.

El video, que se cree que fue tomado en el distrito de Obolón, a cinco millas del centro de la ciudad, muestra el vehículo blindado moviéndose erráticamente por las calles de Kiev.

Se cree que el tanque solitario es un Strela-10, un vehículo antiaéreo utilizado por los ejércitos ruso y ucraniano.

También se especula que el tanque fue conducido por “saboteadores” pro-rusos, quienes también robaron un camión militar antes de que los soldados los mataran.

Los ciudadanos aterrorizados tomaron videos del vehículo que se movía erráticamente, mientras conducía sobre las aceras y en un momento aparentemente perdió el control.

El alboroto llega a su clímax cuando el tanque choca contra un sedán de color oscuro junto a una vía de tranvía.

A continuación, da marcha atrás sobre el coche una vez más.

Here is a longer version of the video. Strela-10? pic.twitter.com/pGSeCouyQv

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 25, 2022