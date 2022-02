Ataques con bombas y misiles impactan buque panameño, hospital y aviones en Ucrania

Nueva York, 25 de febrero (EFE/AP).– La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes un ataque con bombas racimo a un hospital en la localidad ucraniana de Vuhledar, en la zona independentista de Donetsk, que dejó cuatro civiles muertos y otros 10 heridos, seis de ellos sanitarios.

HRW dijo haber confirmado la información a través de entrevistas telefónicas con un doctor del hospital y un representante del centro, el Central City Hospital, así como fotografías de dos de los fallecidos.

La organización afirmó asimismo que otras instantáneas publicadas en redes sociales o enviadas al hospital muestran los restos de una de las armas aparentemente utilizadas en el ataque, un misil balístico Tochka 9M79 con una ojiva de racimo 9N123.

Four civilians killed, 10 wounded in Russian cluster munition attack on hospital in eastern #Ukraine. Russian forces should stop unlawful attacks with weapons that indiscriminately kill and maim. https://t.co/gAPNuthtSh pic.twitter.com/GNGlNtw040

