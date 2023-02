Billy Corgan combina la música y la lucha libre para The World is a Vampire

Para The World is a Vampire, Corgan fusionó dos de sus más grandes pasiones: la música y la lucha libre que, por supuesto, tendrá un peso importante en el festival pues los asistentes del evento podrán ser testigos de un enfrentamiento nunca antes visto entre la National Wrestling Alliance (NWA por sus siglas en inglés) y la Lucha Libre AAA.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El próximo 4 de marzo la Ciudad de México será testigo del nacimiento de un nuevo festival: The World is a Vampire, evento que reunirá lo mejor del rock alternativo, el hard rock, el post-punk y la lucha libre.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Ocesa anunció que, en sociedad con la emblemática banda The Smashing Pumpkins, llegaría a México un festival curado ni más ni menos que por el músico estadounidense Billy Corgan, quien en diversas ocasiones se ha considerado como un aficionado de la lucha libre.

En entrevista para CNN en Español, el líder de The Spashing Pumpkins no dudó en declararse fan de La Parka, quien falleció a principios del 2020. “Para mí él es la cara de la lucha libre, me sentí muy honrado cuando lo conocí”.

“Al crecer en Chicago viendo lucha profesional, siempre me atrajeron los grandes personajes y sí, la lucha profesional es un deporte muy violento, pero al final del día lo que me atrae como fan son las líneas de la historia, los grandes personajes”, declaró.

Para The World is a Vampire, Corgan fusionó dos de sus más grandes pasiones: la música y la lucha libre que, por supuesto, tendrá un peso importante en el festival pues los asistentes del evento podrán ser testigos de un enfrentamiento nunca antes visto entre la National Wrestling Alliance (NWA por sus siglas en inglés), que promueve el músico, y la Lucha Libre AAA.

Durante el primer semestre del 2017, el intérprete de “Tonight, Tonight” compró el nombre, marcas, derechos y la posesión del campeonato de la National Wrestling Alliance por un coste que oscilaba entre los 175 mil y 250 mil dólares, según declaraciones del periodista Dave Meltzer.

De acuerdo con Meltzer, el proceso de compra venta se dio después de que Corgan desembolsara entre siete y nueve millones de dólares para librar los problemas financieros por los que atravesaba la compañía en 2016.

“Hace unos cinco años compré la NWA, que es la promotora de lucha más vieja del mundo, lleva 73 años; y es una gran responsabilidad conservar esta tradición, que tiene una forma de lucha libre americana”, explicó el músico a CNN en Español.

“La Alianza Nacional de Lucha Libre construyó la lucha libre, de hecho la WWE proviene de esa alianza, entonces rendimos honor a la tradición de esta manera, a la que llaman la versión más grande y mala de la lucha libre, así que mi trabajo no es sólo llevar esa tradición sino volver hacer crecer la compañía”, abundó.

LA CURADURÍA DEL FESTIVAL A CARDO DE BILLY CORGAN

Además de The Smashing Pumpkins, para la versión mexicana de The World is A Vampire, Corgan consideró agrupaciones internacionales de la talla de Interpol, Turnstile, Peter Hook & the Light y Deafheaven.

El talento nacional también tendrá cabida en la primera edición de este festival. The Warning, Acid Waves, El Shirota y Margaritas Podridas serán las bandas encargadas de ponerle el toque mexa al evento.

The Smashing Pumpkins regresará a la Ciudad de México diez meses después de haber ofrecido cuatro shows en el Teatro Metropólitan.

The World is a Vampire, festival que hace alusión a la letra de “Bullet With Butterfly Wings”, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

