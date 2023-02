La subcultura neonazi agita México

El sino del escorpión ha atestiguado la agitación neonazi provocada en México por el concierto denominado El Imperio Contraataca, celebrado en octubre pasado en la Ciudad de México, donde se presentaron cinco bandas —dos españolas y tres mexicanas— lanzando consignas de odio y de apoyo al nazismo. Pero la agitación se intensificó en enero con la visita del grupo griego Der Stürmer, conocido en la escena del black metal por sus letras homófobas, antisemitas y supremacistas, y cuyo nombre, Stürmer (Atacante), proviene de un semanario publicado durante la Alemania nazi. En México es bien conocida —tanto en la academia y los medios periodísticos, como en los espacios culturales callejeros—, la presencia de una subcultura neonazi promotora de actividades musicales desde hace años, aunque sólo llame la atención de forma eventual debido a algún escándalo o enfrentamiento por su discurso de odio, discriminación y violencia.

Aquel primer concierto de octubre de 2022 incluyó a los grupos SunCity Skins, Ejecución 1980 y Royal Aces Convicted, integrantes del movimiento denominado RAC (Rock Against Communism), y ahí se lanzaron consignas del tipo “maricones que ensucian mi ciudad, ¡cuélgenlos y quémenlos!”. A los pocos días y ante las numerosas protestas, el Salón Pentatlón de la colonia Santa María la Ribera, donde se realizó el concierto, fue clausurado por carecer del permiso para realizar fiestas y conciertos. En el Senado del país, los morenistas presentaron en noviembre una iniciativa de reforma que sanciona con hasta tres años de cárcel a quien difunda ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, o bien, que por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia. A su vez, el Consejo contra la discriminación (Conapred), aclaró: “Si bien la libertad de pensamiento y de conciencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a la libertad de reunión y de asociación no deberían ser restringidos por ningún motivo, la emisión de estos discursos no justifica la construcción de organizaciones y la expansión de ideas que promuevan la discriminación, el odio, la persecución o la incitación a la violencia en contra de cualquier grupo históricamente discriminado en México y en cualquier parte del mundo”.

La visita de la banda metalera griega Der Stürmer provocó, en efecto, protestas y rechazo de un amplio sector, pero también el apoyo y la exigencia de respeto a la “libertad de expresión” proveniente de otros grupos y seguidores de esta música, lo cual llevó a enfrentamientos, amenazas y, finalmente, a la violencia. Der Stürmer presentó su primer concierto en Ciudad Juárez, en una sala cercana a El Paso, Texas, y con la asistencia de estadunidenses, pues el discurso del grupo es considerado demasiado extremista para ser permitido en aquel país, donde tiene prohibido presentarse. El segundo concierto, programado en Guadalajara, fue cancelado luego de que un grupo de colectivos, reunidos en la Coordinadora Antifascista de Guadalajara, exigió al alcalde impedir la presentación.

El grupo, que figura en la Lista de Personas y Organizaciones Peligrosas elaborada por Facebook, red social de la que fue retirado, se presentó entonces en la Ciudad de México, en el Bar San Diablo de la colonia Roma, y aunque la prensa convencional le dio una cobertura un tanto amarillista, una crónica del portal musical Infierno reportó con más objetividad los hechos. “Creemos fervientemente que cubrir un concierto de Behemoth no nos hace satánicos, de Cannibal Corpse potenciales asesinos, o de Boikot radicales de izquierda ¿Por qué el ir a uno de estos conciertos tendría que volvernos nazis?”, aclaran en su información. Y añaden: “Mientras el equipo de producción instalaba el audio, un grupo de unos diez denominados antifascistas llegó temprano y destruyó el montaje, agrediendo al staff de la organización”. En estos hechos se reportó un herido con arma punzocortante.

Luego viene la crónica del concierto, donde, en efecto, se destaca el shock provocado por el saludo nazi con la mano en alto, “¡Sieg Heil!”, lanzado por el cantante del grupo, Jarl von Hagall, y por ver a tantas personas extender el brazo derecho y vociferar ese grito nacionalsocialista. El concierto incluyó dos bandas mexicanas encapuchadas: Tlateotocani, de Zacatecas, y los chiapanecos Wolves Of AhPuch. Al final de su crónica, los redactores del portal insisten: “¿Que si ahora defendemos o apoyamos las ideologías de ultra? No, para nada. Sabemos que estas ideologías radicales pueden ser peligrosas y que la historia nos ha enseñado hasta donde puede crecer un discurso de odio de cualquier tipo, sea político, religioso o social; de derecha o de izquierda”.

Al hecho violento destacado en esa crónica, le siguieron una serie de amenas neonazis dirigidas contra el colaborador del diario La Jornada, Raúl Romero, sociólogo y académico de la UNAM, por denunciar el activismo de los grupos neofascistas. Ha sido víctima de una campaña en Twitter que incluye amenazas de muerte. El investigador presentó una queja ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pero estos grupos neonazis intensificaron la confrontación al pintar suásticas y otros símbolos en espacios de contracultura, como el Multiforo Cultural Alicia y los locales de Venas Rotas Editorial. Y fue precisamente en el local de la calle de Morelia, colonia Roma Norte, de esta casa de publicaciones, donde fue agredido físicamente Víctor García Zapata, el viernes 17 de febrero, por un miembro reconocido de este movimiento neonazi, apodado “Lieber Hatred”, quien encaró y golpeo a García Zapata achacándole haber participado en la petición de cancelar el concierto de Der Stürmer en Guadalajara. La víctima presentó ya las denuncias pertinentes en la Fiscalía y el Mecanismo de Protección de Defensores de DH.

Como atestigua el alacrán, la agitación neonazi se mantiene. Para comprobarlo basta revisar las cuentas en redes del Partido Nacionalsocialista de México y de la Unión Nación Revolución (UNR), dos de las principales asociaciones neonazis del país, que reafirman su antisemitismo y su rechazo a la diversidad sexual, mientras sostienen una postura confusa, revoltijo de creencias y teorías, mezcla de supremacismo blanco (en un país de morenos, mestizos e indígenas), con el renacimiento de una vieja casta humana superior lograda mediante la eugenesia y el diseño genético (¡uf!). Para ahondar en el fenómeno de los neonazis en México, el escorpión recomienda los artículos “Supremacismo blanco y extrema derecha: amenazas para los Estados Unidos de América y México” (2021), de Edgar Ortiz Arellano, y el del portal digital Almomento, “Radiografía de la escena neonazi mexicana, un movimiento en peligroso auge” (2022).

