El reflejo de la bruja, una historia sobre encontrar nuestro lugar en el mundo

Raiza Revelles habló con SinEmbargo sobre su más reciente novela, en la cual plantea la necesidad de las personas de encontrar su propio camino y de tratar de descubrir quiénes son.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Lena es la futura suma sacerdotisa de su aquelarre, es la última bruja con un poder que le permite ver y hablar con los muertos, con los cuales tiene que lidiar día a día, así como con la culpa de no haber podido salvar a su hermana, que quedó atrapada en el infierno, una situación que tratará de enmendar con la ayuda de Caleb, un demonio que tiene sus propias motivaciones.

La historia corresponde a El reflejo de la bruja (Planeta), la historia con la que Raiza Revelles abre una saga de un mundo fantástico que transcurre en tiempos actuales, y la cual surgió en su interior cuando ella era una niña.

“Yo tendría como unos 11, 12 años, y me estaba arreglando un día para ir a la escuela, me estaba viendo frente al espejo y se me ocurrió la idea de qué pasaría si hubiera alguien al otro lado del espejo. La idea me gustó y empecé a trabajar en esto, lo anotaba en libretas, lo escribía a mano porque pues es como más me gusta. En ese momento no tenía idea de cómo podía ser esto de que yo publicara un libro, una novela, entonces lo abandoné, pero siempre se quedó conmigo esta idea y hace unos años intenté escribirla, pero sentía mucha presión de que no fuera a ser lo que yo quería. Finalmente me animé a ponerme a escribir sin pensarlo mucho y sin pensar en el qué dirán y ya finalmente publiqué la novela”, compartió Raiza en entrevista.

Señaló que aunque suele emplearse el concepto de bruja y brujería para sinónimo de cosas malas, en realidad no es así y como muestra de ellos está Lena, el personaje central de esta historia, una joven que suele ver por los demás que la rodean.

“Desde hace mucho hace tiempo la gente practica diferentes tipos de brujería para diferentes cosas y que si bien dicen que no importa el color de la magia sino la intención del practicante, quería darle eso a Lena, que tuviera el enfoque de alguien, obviamente agregándole elementos fantásticos, que sí lo practica en vida real”, ahondó.

Raiza compartió que algo que buscó en esta historia es plasmar la búsqueda para encontrarse a uno mismo, pues comentó que a veces no sabemos bien quiénes somos o de qué somos capaces ni qué camino tomar. “Lena se siente atrapada porque siente que no puede llenar los zapatos que deja su abuela y el lugar que ella tiene que heredar, pero ella tiene que descubrir si es capaz si no es capaz, sí sí es capaz, si es algo que quiere o tiene que encontrar su camino en otro lugar o si es algo que ella quiere ceder a alguien más”.

“Quería que en este libro se tratara eso porque me ha tocado mucho a mí lo de encontrar mi propio camino y tratar de descubrir quién soy, entonces, quería pues algo con lo que yo también me identificara”, puntualizó.

En ese camino por ser la próxima suma sacerdotisa, Raiza explica que es algo que Lena va a tener que descubrir: “si se queda, si lo toma o si se va, porque creo que al final del día no debemos ser prisioneros de lo que se espera de nosotros y creo que es algo que nos pasa mucho, que creemos que debemos vivir de cierta manera o debemos cumplir ciertas cosas o que tenemos una lista de cosas que se deben de hacer”.

Raiza apuntó además que “las mujeres son más compañeras y yo creo mucho en ser aliadas y en aprender las unas de las otras”.

“Yo siempre he estado muy agradecida porque en mi vida ha habido muchas mujeres que me ha ayudado, que me han enseñado, que me han abierto puertas, que me han dado la mano de una u otra manera, que en vez de que me vieran como competencia por el contrario es de ‘ven, déjame te ayudo’ y creo que esa es la clave en la vida para muchas cosas”, dijo.

Cuestionada sobre las referencias tradicionales alrededor de las brujas y sus “familiares”, animales que suelen estar a su lado, señaló que “aunque hay varias cosas que no necesariamente hoy en día son tal y cual se pensaban, digamos que no necesariamente vas a agarrar una especie de gnomo y criatura extraña, pero quería incorporar este tipo de cosas que siempre te decían que la bruja iba con un acompañante”, en este caso un erizo.

“Hasta la fecha hay muchas brujas que tienen a sus familiares, que es este animal, hay mucha gente que lo tiene com una especie de guía espiritual, entonces yo quería en vez de darle un gato negro a Lena, yo quería darle un erizo porque se me hacen animales muy curiosos y están muy bonitos”.

Raiza indicó que aún no sabe cuántas entregas serán, pero sí que la continuación saldrá este año. “Ya estoy trabajando en ella y ya pronto es mi entrega. Entonces este año se viene la segunda entrega”, adelantó.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.