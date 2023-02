El caso Rosario Robles muestra que la FGR sigue infiltrada por corruptos: Muna Dora

La auditora forense Muna Dora Buchain declaró a SinEmbargo Al Aire que había elementos que debieron considerarse en otro contexto más allá del ejercicio indebido que se le imputaba a Rosario Robles, la funcionara de Peña Nieto que fue exonerada ayer de la Estafa Maestra.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– “Hoy hay fiesta en la madriguera”, expresó Muna Dora Buchain, la auditora forense que detectó los malos manejos en la administración de Rosario Robles Berlanga, luego de que la funcionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto fuera ​​exonerada por un Juez del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019.

Muna Dora ha relatado cómo ​​desde la Auditoría Superior de la Federación —cuando formaba parte de esta instancia— se detectaron movimientos irregulares en la Sedatu y Sedesol, cuando Robles era la titular, que incluían la participación de empresas fantasma y universidades públicas. Este esquema es mejor conocido como la Estafa Maestra, por el cual Robles permaneció tres años en prisión preventiva y del que este viernes fue librada de cualquier responsabilidad penal.

En entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Muna Dora Buchain cuestionó el desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a casos de alto perfil como éste e indicó que dentro de esta dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero prevalecen prácticas corruptas.

“¿Cuántos casos emblemáticos podemos tener de corrupción en el país? ¿10, nueve, ocho? Todos se pierden. En cambio las personas comunes que son perseguidas, que no tienen los recursos políticos, ni los cuates, ni el dinero para pagar, porque sí hay corrupción en la Fiscalía, están en temas de esta naturaleza. El Ministerio Público tiene la información, los fiscales, entonces el problema es cómo voy a pensar en esto, cómo voy a generar mi metodología, y tratar de presentar mi teoría y defenderla, defenderla con lo que marca la Ley, con la litigación, con todas estas proposiciones fácticas en el entendido que describa se lo que sucedió y que se espere que al final con el conjunto de pruebas y elementos se pueda generar convicción con los jueces”, declaró la auditora.

Buchain recordó que Rosario Robles interpuso recursos y no llegó a ninguna etapa avanzada su proceso. Para ella sí hubo una intención absoluta de la Fiscalía de no hacer todo lo que tenía que hacer “y no por persecución, sino de todos los involucrados, hablamos de un conjunto de por lo menos más de 200 personas entre morales y físicas que estuvieron vinculados a esto”.

“Ya se fueron casi cinco años y no se pudo llevar un juicio de estos cuando tenían toda la información, los elementos, las denuncias presentadas desde antes, entonces se privilegia lo político por encima de la ley”, puntualizó.

De 2013 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación presentó 32 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas públicos de comunicación relacionados por posibles daños al erario público, de acuerdo con el informe del órgano fiscalizador sobre el estado de solventación de observaciones al corte de marzo de 2019. En ese entonces, Muna Dora Buchain se desempeñaba como directora general de auditorías forenses hasta su despido en junio de 2018, aún en el Gobierno de Peña Nieto.

Ella trabajó en la documentación de diversas irregularidades graves en el manejo de los recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando estuvo a cargo Rosario Robles.

En ese sentido, apuntó en la entrevista que había elementos que debieron considerarse en otro contexto que no tengan que ver con acotar el ejercicio indebido que se le imputaba a Rosario Robles. “Una teoría del caso, es lo que tendría que generar la Fiscalía, supondría un trabajo de análisis de los abogados, armar los hechos de la manera como se dieron en donde tengas una estrategia de litigio, pero aquí no existe”, lamentó.

Muna Dora Buchain señaló que el Gobierno tiene “a las mismas personas, las que tenían obligación el sexenio pasado de investigar y de documentar tanto en la Procuraduría General como en la función pública de entonces ahorita están trabajando”.

“Tenemos exprocuradores muy contentos quitados de la pena y tenemos a todas las partes involucradas que operaron, están en las declaraciones en las comparecencias de más de 26 expendientes diciendo que sí pasaron los hechos, entonces yo cuando escucho al Juez diciendo que es el ámbito administrativo yo pienso que no le entendió, pero también pienso la otra parte, que no supieron explicar, entonces dónde está el mapa, dónde está la defensa férrea, no puedo esperar que haya una auditoría porque ellos están de su lado, porque ellos los pusieron, pero este tamaño de intervención no tiene referencia, sería para mí infructuoso tratar de entenderlo y no me extraña, lo que me extrañaría es que hubiera investigaciones donde se rompan esas mafias, ese es el tema”, cuestionó.

La auditora forense advirtió que existen “pandillas sexenales que han trascendido, más de la mitad de ellas permanecen hoy, es una historia de corrupción”. Puntualizó que “esas personas tienen una lealtad y una razón de estar donde están, sirven a un sistema de corrupción, sirven a un sistema que sigue igual que vemos lo de Segalmex, fue el mismo esquema de lo que fue ‘Estafa Maestra’, no aprendemos, no sé qué necesitan para que vuelva a pasar”, refirió en relación a los señalamientos de malos manejos que persisten en el Gobierno actual.

“No tenemos nada que nos permita blindarnos como instituciones, como personas capaces, íntegras y que puedan derribar esas puertas que han permitido la opacidad, que han permitido la injusticia por tantos años y se convierte en un incentivo perverso, entonces valoran todos los que se dedican a esto que ganan más o menos y salen ganando”, declaró.

Muna Dora Buchain cuestionó el que nadie en este país quiera investigar: “¿Para qué van a investigar si no llega a nada? Y luego no los van a perseguir, van a tratar de desprestigiarlos. Todos los que han cometido los actos significativos y relevantes de corrupción están libres, felices ¿y la lana? Con ellos. Entonces esos hechos relevantes, no hubo cómo probarlos, y por supuesto que sí hay corrupción y mucha en los estados, que no nos quede lugar a dudas, en quien confiamos es en el Poder Judicial de la Federación, pero en los estados todos los jueces son puestos a modo, los fiscales anticorrupción, no hay temas de investigación, salvo tengan a alguien que les caiga gordo y los esté molestando. La historia que nos acompaña y nos va acompañar mucho tiempo es esa, la percepción es que no pasa nada”.

Para ella, las instituciones como la Fiscalía General de la República “necesitan renacer” porque “son obsoletas” y “ya fueron rebasadas por la realidad”.

“Necesitamos instituciones nuevas partiendo de cero, no reformas en papel, no colocar a los cuates. No, necesitamos asegurar que esto que nazca desde cero sí pueda tener la fuerza, la especialización y las mejores prácticas para llevar a cabo las acciones. Con lo mismo vamos a tener los mismos resultados, tenemos que evolucionar en eso, todo pasa porque no se previno, porque lo permitieron los que tenían que controlar, prever, informar, todo pasa por el dinero, todo pasa por muchas manos. Las personas que se presentaron a la Fiscalía y dieron a conocer los hechos se van a aterrorizar porque van a decir ‘hijo, ahora nos van a perseguir más’ cuando pensaban que lo estaban aportando era información diciendo en un acto ético que sí pasan estas cosas y así fue”, expresó.

Y puntualizó: “Yo espero que los otros casos que haya pues los echen a andar porque son más de 20 casos. No son errores, hay intención de que no pasen las cosas. Y mientras aquella gente están bien contentos todos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado