VivaAerobús niega a triatleta transportar su bicicleta; pierde competencia en Cuba

Viva Aerobus argumentó que no estaba permitido porque el avión era charter, después alegó que eran restricciones de Cuba, que VivaAerobús CdMx está subarrendada y, finalmente, que la empresa no permite equipaje deportivo.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Usuarios de redes sociales reportaron que un triatleta mexicano tuvo que dejar a un lado su participación en la Copa Continental de La Habana luego de que la aerolínea VivaAerobús no lo dejara abordar su bicicleta al avión.

Fue la usuaria de Twitter ClauOrozco (@clauof11) quien compartió la historia que enfrentó el deportista, pues la aerolínea no le dio una solución para poder transportar su bicicleta a Cuba.

“Triatleta mexicano que viajaba a Copa Continental de La Habana a representar a México no lo dejaron subir su bicicleta a menos que pagara 18 mil pesos a un señor de Viva Aerobus por hacerle el favor”, dice la primera parte del hilo de Twitter.

Primero dijeron que porque era avión charter, después que eran restricciones de Cuba, después que Vivaaerobus CDMX está sub-arrendada y la empresa no permite equipaje deportivo, al final le dijeron que si pagaba $18,000 sí la subían. 2/3 — ClauOrozco (@clauof11) February 23, 2023

La usuaria contó que el personal de la aerolínea le pidió al joven pagar 18 mil pesos para que pudiera viajar con su bicicleta, sin embargo, el joven se negó y señaló que se trata de un abuso por parte de la aerolínea.

De acuerdo con la usuaria, Viva Aerobus argumentó que no estaba permitido porque el avión era charter, después alegó que eran restricciones de Cuba, que VivaAerobús CdMx está subarrendada y, finalmente, que la empresa no permite equipaje deportivo.

El atleta perdió el vuelo hacia Cuba en donde tenía previsto competir en el Triatlón La Habana, el cual se llevará a cabo este domingo 26 de febrero.

“Perdió el vuelo, perdió la competencia, perdió los puntos para continuar en el Ciclo Olímpico. FIN del tweet y de la carrera deportiva de un atleta más por causas ajenas al deportista”, concluyó la internauta.

3. Nadie dijo que no quisiera pagar el extra que cuesta la bicicleta. Pero este costo es de $650-$2000 según el destino, no de $18000.

4. El único objetivo de este tweet es que las aerolíneas hagan bien su trabajo. No es la primera vez que un atleta se ve afectado por su culpa — ClauOrozco (@clauof11) February 24, 2023

La usuaria aclaró que esta no es la primera vez que viaja en avión con la bicicleta, pero sí que es la primera vez que esto le sucede.

También señaló que en ningún lugar se encuentran las estipulaciones señaladas por Viva Aerobús sobre el tema.

“3. Nadie dijo que no quisiera pagar el extra que cuesta la bicicleta. Pero este costo es de 650 a 2 mil pesos según el destino, no de 18 mil pesos.4. El único objetivo de este tweet es que las aerolíneas hagan bien su trabajo. No es la primera vez que un atleta se ve afectado por su culpa”, finalizó en su tuit.