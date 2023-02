Testimonios de 100 niños migrantes revelan la nueva explotación laboral en EU: NYT

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Un extenso reportaje del New York Times revela cómo los niños migrantes desempeñan trabajos crueles que violan las leyes de trabajo infantil, incluso en fábricas donde se hacen algunos de los productos más conocidos de Estados Unidos.

La periodista Hannah Dreier viajó a Alabama, Florida, Georgia, Míchigan, Minnesota, Dakota del Sur y Virginia y entrevistó a más de 100 menores migrantes en 20 estados quienes contaron la forma en que su¡asisten en Estados Unidos.

Testimonios de niños como Cristian, de 14 años, que trabaja en la construcción en lugar de ir a la escuela. O Carolina, de 15 años, que empaca Cheerios por las noches en una fábrica, muestran lo que el New York Times llama “la nueva economía de explotación” en Estados Unidos.

De acuerdo con el reportaje, los niños son en su mayoría procedentes de Centroamérica y se ven obligados a desempeñarse en oficios debido a la desesperación económica agravada por la pandemia. Esta mano de obra, añade el NYT, ha crecido lentamente durante casi una década, pero se disparó desde 2021, al tiempo que los sistemas implementados para la protección de menores han comenzado a fallar.

El Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados, quienes describieron ocupaciones que los molían hasta dejarlos extenuados y que expresaron sus temores ante la posibilidad de estar atrapados en circunstancias que nunca se imaginaron.

Esta explotación laboral es conocida por los profesores de secundaria y bachillerato de los programas de aprendizaje de inglés, quienes contaron al diario que es habitual que, al terminar sus clases, casi todos sus alumnos salgan a toda prisa a cumplir con largos turnos.

Según el análisis del New York Times, el trabajo de los niños migrantes beneficia tanto a las empresas que trabajan en negro como a las multinacionales. Por ejemplo, en Los Ángeles, niños zurcen las etiquetas de “Made in America” en las camisas de J. Crew. Hornean los panecillos de Walmart y Target, procesan la leche que se usa en los helados de Ben & Jerry’s y ayudan a deshuesar el pollo que se vende en Whole Foods. En otoño, alumnos de secundaria fabrican calcetines de Fruit of the Loom en Alabama. En Míchigan, menores fabrican piezas de automóviles para Ford y General Motors.