“Checo” Pérez cierra el último día de pretemporada de F1 en Baréin como el más rápido

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 25 de febrero (AsMéxico).- Grandes sensaciones dejó Sergio Pérez en la pretemporada de la Fórmula 1. El piloto tapatío marcó el mejor tiempo de todos los test en Baréin con lo cual dio un aviso de que él, junto con Red Bull, serán uno de los equipos a batir en la temporada 2023 que está por arrancar.

Una vez concluida la pretemporada, donde Sergio corrió día y medio al igual que Max Verstappen, “Checo” compartió sus sensaciones después de tener sus primeras nociones con el RB19. Pérez dijo que aún quedan muchas cosas por descubrir y será hasta el primer GP del año donde verán que tan sólidos estén en tandas largas.

Great job the whole week by @redbullracing in Bahrain. We managed to complete the entire preseason program with no major issues.

We are ready and looking forward to the star of the season 💪 pic.twitter.com/wngM2kQdgK

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 25, 2023