Un documental francés gana el Oso de Oro de la Berlinale por mejor película del año

BERLÍN (AP) — El documental francés Sur l’Adamant fue elegido el sábado como la mejor película del Festival Internacional de Cine de Berlín de este año.

La cinta dirigida por Nicolas Philibert lleva a los espectadores a una barcaza del Sena en París que sirve como guardería flotante para adultos que padecen trastornos mentales.

Our winners of the 2023 Golden Bear for Best Film, director Nicolas Philibert with the statue for "On the Adamant" (Sur l'Adamant), produced by Céline Loiseau, Gilles Sacuto, and Miléna Poylo.

Philibert dijo que en la cinta había tratado de “revertir la imagen” que la gente tiene de las personas con enfermedades mentales y permitir que los espectadores vean “lo que nos une, más allá de nuestras diferencias”.

El premio al mejor director fue para el cineasta francés Philippe Garrel por Le grand chariot, película sobre tres hermanos que intentan mantener vivo el negocio familiar de titiriteros.

El premio a la mejor interpretación protagónica fue para la actriz española Sofía Ortero, quien interpreta a una niña de ocho años en busca de identidad y aceptación en 20 mil especies de abejas.

And last but not least… the Golden Bear for Best Film goes to "On the Adamant" (Sur l'Adamant) directed by Nicolas Philibert and produced by Céline Loiseau, Gilles Sacuto, Miléna Poylo.

Congratulations!🏆

Discover all info: https://t.co/Zq7Yfm5QM8#Berlinale2023 #Berlinale pic.twitter.com/NI8WkTnvOW

— Berlinale (@berlinale) February 25, 2023