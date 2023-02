VIDEOS: Una explosión durante carrera anual internacional en Camerún deja 19 heridos

Por Edwin Kindzeka Moki

YAUNDÉ, Camerún (AP) — Al menos 19 personas resultaron lesionadas el sábado por una explosión durante un evento deportivo en el suroeste de Camerún, informaron las autoridades.

Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Buea, donde recibían tratamiento, informó Okalia Bikai a The Associated Press.

#BREAKING #CAMEROON #AFRICA

🔴 CAMEROON :#VIDEO TERRIFYING MOMENTS OF EXPLOSIONS DURING THE MOUNT CAMEROON RACE OF HOPE IN BUEA TOWN!

529 athletes from 15 countries are participating in the #Race.

19 athletes injured. #BreakingNews #UltimaHora #Cameroun #Afrique #Explosion pic.twitter.com/BBBj2DLbQs

— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) February 25, 2023