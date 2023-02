Marcha por INE, de “trasnochados” que no quieren hablar de García Luna: Adán Augusto

Los principales convocantes a la manifestación de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en 75 ciudades, en rechazo a la Reforma electoral aprobada esta semana, apoyaron la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006 el Presidente Felipe Calderón y que implementó su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable en EU por nexos con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, aseguró este sábado, en la víspera de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México y otras ciudades del país, que quienes se manifestarán son “trasnochados” que no quieren que se hable del caso García Luna.

“Estos trasnochados, que no quieren que se hable de la culpabilidad de Genaro García Luna y de la responsabilidad de Felipe Calderón y sus ligas con el crimen organizado, pues ya se inventaron una marcha, creo es mañana, dizque para defender al INE, pero el INE ahí está”, dijo en una conferencia en Sonora, donde estaba presente también el Gobernador morenista Alfonso Durazo.

“Está mejor que vayan a marchar y que digan que van a defender a García Luna, que lo hagan así, abiertamente”, añadió, adelantando que el Gobierno actual enseñará “cómo se designan consejeros electorales”, ahora que se procesa en la Cámara de Diputados el relevo de cuatro consejeros del INE, incluidos el presidente Lorenzo Córdova, a quien también cuestionó el titular de la Segob, y Ciro Murayama.

“No estamos de acuerdo, no aceptaríamos, que volviera otra vez el reprto del botín, no hay reparto de botín porque la gente no lo quiere, la gente lo que quiere es que haya ciudadanización en los procesos de selección de quienes van a conducir el proceso electoral”, añadió.

UNA MARCHA BAJO LA SOMBRA DE GARCÍA LUNA

Y es que los principales convocantes a la manifestación de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en 75 ciudades, en rechazo a la Reforma electoral aprobada esta semana, apoyaron la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006 el Presidente Felipe Calderón y que implementó su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

Son al menos 117 organizaciones de la sociedad civil las que han convocado a manifestarse este domingo 26 de febrero. El martes pasado, en conferencia de prensa representantes de algunas de éstas detallaron a través de un pronunciamiento: “cuando nuestros derechos y libertades peligran, quedarse en casa no es opción. Por eso tomamos las calles el pasado 13 de noviembre en una festiva y rosada marcha ciudadana que desbordó Reforma y tuvo réplicas en más de 60 ciudades del país”.

“Pero en revancha aprobaron un Plan B que destaza al instituto con cambios legislativos hechos al vapor en total desaseo y sin el consenso de las demás fuerzas políticas, violando flagrantemente la Constitución y comprometiendo seriamente nuestro derecho al voto, así como la certeza en las elecciones federales, estatales y municipales en 2024”, enfatizaron.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó desde Palacio Nacional que, en su consideración, esta protesta del bloque conservador no sólo es para defender al INE, sino, en el fondo, hay un “grupo de intereses creados” que quiere regresar al poder para seguir robando.

El propio Calderón Hinojosa, actualmente en España, ha invitado a asistir a la segunda protesta celebrada por la oposición para a la democracia, una estrategia que se suma a la serie de impugnaciones que opositores anunciaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) contra la reforma electoral por considerarla inconstitucional.

El lunes 20 de febrero, a horas de que el jurado diera su veredicto en la Corte de Nueva York sobre su súper policía, y luego de publicar una columna en Reforma contra el Gobierno federal, el exmandatario convocó en un Twitter:

“Quien pueda ir a la #CDMX, vaya a la Ciudad de México. Hay que minimizar el riesgo de dispersión. El mensaje principal estará en esa marcha. Zócalo, este domingo 26 a las 11 hrs”. E incluso sugirió: “Puede partir una marcha a las 10 am desde el Ángel, punto de encuentro para muchos”.