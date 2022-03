El robo a transportistas subió 0.59%. Con violencia, 2.62%. “Alarmante”, dicen ellos

Los asaltos registrados a transportistas en el primer bimestre de 2022 (1 mil 173) representan un alza de 2.62 por ciento en comparación con los 1 mil 143 robos con violencia reportados entre enero y febrero de 2021, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Asesinatos de operadores de transporte en robos con violencia, mismos que han crecido; abusos y extorsiones por parte de la Guardia Nacional, así como la falta de operativos, son parte de las denuncias de transportistas para pedir mejores condiciones de seguridad y laborales.

Desde el pasado martes, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. dio a conocer que realizarían una protesta a nivel nacional deteniendo sus actividades y manifestándose en las principales carreteras del país.

“Los robos a vehículos sí han aumentado y las muertes a operadores van igual al alza. Además, hay abusos por parte de la Guardia Nacional, donde los operativos que se realizan van contra la Norma 012, la que regula el transporte de carga en cuanto a pesos y dimensiones, se han implementado y usado para cometer abusos, extorsiones o pagos de renta de parte de elementos federales”, acusó en entrevista con SinEmbargo Neri Santiago Nava, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los robos a transportistas, con violencia o sin violencia, registrados en el primer bimestre de este 2022 registran un ligero incremento de 0.59 por ciento, al pasar de 1 mil 352 reportados entre enero y febrero de 2021 a 1 mil 360 en el mismo periodo de este año.

En tanto que los asaltos, (robos con violencia) registran un alza de 2.62 por ciento con un total de 1 mil 173, en comparación con los 1 mil 143 del primer bimestre de 2021, según las cifras oficiales.

Neri Santiago destacó que el número de robos y asaltos es mayor al que se refleja en las estadísticas de Gobierno y considera que hay un fuerte subregistro, ya que, indicó, por la naturaleza del delito y debido a que las víctimas se desplazan es complicada la denuncia formal y darle seguimiento a la misma.

Además, comentó que es alarmante el número de operadores de transporte que han muerto en asaltos violentos en los últimos meses. Desde agosto del año anterior a la fecha han contabilizado al menos 78 operadores asesinados.

“Los robos han seguido en aumento. Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y las zonas céntricas o la zona centro es donde se ha incrementado más el número de robos. Aproximadamente hemos contabilizado en el estado de Guanajuato 78 robos diarios”, dijo.

El pasado 22 de marzo, la AMOTAC levantó el bloqueo de las principales carreteras de México que mantuvieron por más de 11 horas para exigir mejores condiciones de seguridad y económicas.

Las movilizaciones fueron retiradas de manera temporal pues se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para sostener una reunión en la que expusieron las peticiones de los transportistas.

Neri Santiago destacó que el gremio acordó que el Gobierno federal tiene un plazo de 29 días para resolver sus peticiones y en caso de no existir compromiso, volverán a convocar a la movilización.

Las principales demandas del sector son en materia de seguridad en las carreteras ya que, aseguran, los operadores de las unidades son robados y asesinados, por lo que exhortaron a la Guardia Nacional para que tome acciones necesarias para resolver dicho problema.

Asimismo, las demandas incluidas en su pliego petitorio incluyen el reemplacamiento a vehículos de carga y turismo por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); tarifas oficiales para transporte, la detención de abusos de autoridad y extorsiones por parte de elementos de la policía; así como del cobro de los servicios de grúas, los cuales calificaron como abusivos.

INSEGURIDAD EN CARRETERAS

Al menos 65 mil 975 robos se han registrado en contra de transportistas desde el año 2015 a febrero de 2022, de los cuales, el 82.25 por ciento (54 mil 267) fueron robos con violencia, es decir, asaltos, de acuerdo con el SESNSP.

El año que concentra el mayor número de robos es 2019, el cual, acumuló al menos 11 mil 662 atracos, 9 mil 929 con violencia y 1 mil 733 sin violencia. Para 2020, la incidencia del delito bajó al menos 14.86 por ciento, al registrar un total de 9 mil 527 robos (8 mil 142 con violencia y mil 385 sin violencia).

El año pasado la cifra volvió a caer un 8.02 por ciento, en comparación con 2020, al registrar 8 mil 762 robos (1 mil 421 con violencia y 1 mil 341 sin violencia).

Neri Santiago, portavoz de la AMOTAC, consideró que las cifras oficiales no reflejan el verdadero incremento en materia de inseguridad, porque dijo que el Secretariado basa sus estadísticas de manera imprecisa ya que las autoridades toman en cuenta a las grandes empresas, las cuales, “en su mayoría no son tocadas”.

“En este caso Coca-Cola o Bimbo, esas empresas probablemente no son víctimas de este tipo de delincuencia o de muertes a sus operadores o de robo de vehículos”, agregó.

Sostuvo que la delincuencia impacta mayormente al pequeño sector porque los criminales saben que ellos carecen de tecnología o herramientas específicas, es decir, que es probable que no cuenten con sistemas como GPS y atención de parte del Gobierno.

“Pero los robos y sí han seguido en aumento en la zona centro y sur del país”, dijo.

Además, adjudicó las cifras bajas a una falta de denuncia, pues señaló que muchas de las víctimas no acuden a interponer la denuncia o no pueden ir a ratificarla porque los asaltos, por lo general, se realizan en su trayecto, es decir, no en el lugar donde ellos residen.

La denuncia tiene que presentarse en el lugar de los hechos y, para que continue –dijo– los transportistas tienen que ir a rectificarla, lo cual, es complicado, además que también darle seguimiento estando lejos de su lugar residencia ahuyenta a que sigan los procesos.

Detalló que ante el alza de los hechos violentos es necesario que se refuercen los operativos de seguridad y que las autoridades, en este caso la Guardia Nacional, no utilicen argumentos como el que no tiene gasolina para no brindar apoyo, operativos o vigilancia.

“Es un es un argumento que utilizaba la Guardia Nacional en las estaciones por ejemplo Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Querétaro esa era la indicación de parte de ellos daban: que no había combustible para las para las patrullas nada más había una patrulla por todo un recorrido grande y, a veces, una patrulla se ponía cada tercer día”, dijo Neri Santiago.

La diferencia en el trato de los transportistas pequeños y grandes empresas no es sólo en materia de seguridad. El portavoz de AMOTAC explicó que la Norma Oficial Mexicana (NOM)-012.SCT, que regula el peso y tamaño de la carga que se traslada, “está hecha por los pies porque sólo beneficia realmente algunas estas empresas, más no al todo el transporte.

La AMOTAC ha solicitado en diversas ocasiones poner fin a la circulación de los vehículos de doble remolque y disminuir el precio de los combustibles y las casetas de peaje.

De acuerdo con Santiago Nava, en materia de abusos, por ejemplo, los transportistas que forman parte de grandes empresas y circulan con excesos de peso y los que dañan nuestras carreteras y los dobles remolques, se les otorgan permisos especiales de conectividad para circular por vías de baja clasificación, pero dichos permisos no se entregan a los transportistas independientes o pequeñas empresas porque presuntamente no cumplen con los requisitos de tener un centro de distribución y almacenaje, lo cual, los pequeños transportistas no pueden tener.

“El abuso está en que son sancionados nada más transportistas pequeños y las empresas grandes no son sancionadas, pero para los pequeños transportistas para poder circular nos piden de derecho de paso, es decir, extorsiones”, apuntó.

Finalmente, el entrevistado aseguró que “esperan que exista compromiso de parte del Gobierno federal para poder atender las demandas y quejas que vivimos los trabajadores del transporte”.

