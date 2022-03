El Aeropuerto y el INE

El jueves 24, al debatir como Diputado en el Congreso del Estado de Chihuahua, con el PAN Y el PRI, sobre el Aeropuerto Felipe Angeles y el INE este fue el eje de mi intervención

…Intervengo en esta Tribuna con un par de opiniones sobre el Debate:

Primero sobre el Aeropuerto Felipe Angeles:

Acción Nacional y Peña Nieto tenían encima de ellos un gran fracaso, nunca pudieron resolver el problema de la saturación del Aeropuerto de la Ciudad México.

Desde el 2001 se había declarado que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez era insuficiente para todo el tráfico aéreo que tenía que asistir.

Fox intentó construir un nuevo aeropuerto en Texcoco y no pudo.

Los presidentes de la República panistas hicieron el aeropuerto de Toluca, pero no lo pudieron hacer funcionar. Es un enorme aeropuerto, un gran aeropuerto, y no pudieron, no tuvieron la voluntad, ni la capacidad para que se integrara a la Ciudad de México.

Ante el fracaso, se les ocurrió el segundo aeropuerto de Texcoco. No pudieron terminarlo, solo pudieron aventajarlo hasta un 20- 40 por ciento.

El problema del tráfico Aéreo en CdMx representa un fracaso de 20 años para Acción Nacional y Peña Nieto, no pudieron hacer un aeropuerto alternativo en 20 años.

AMLO en cambio, hizo un aeropuerto alternativo en tres años, es decir, las cosas hay que hacerlas, no solo planearlas.

La característica de las grandes obras que planearon Fox, Calderón y Peña Nieto, son “sueños inacabados”, “despertares en la madrugada”, como en la refinería, solo hicieron la barda, el Tren a Toluca tampoco lo terminaron. Sólo eran procesos de construcción, construcción, construcción, que les dejaba ganancias, ganancias, ganancias y nunca terminaron nada.

A contrapelo, deben reconocer, que el Aeropuerto General Felipe Angeles, está terminado ¡ahora!. Esta lejos, sí, pero ¿de dónde? Lejos del sur de la ciudad, pero muy cerca de Pachuca, Querétaro, del norte de la ciudad de México.

Está chico, sí, pero es el primer módulo y creciendo, pero ante todo ahí está.

Ahora nos dicen que el Fondo Monetario Internacional advierte que el centro de desarrollo aeroportuario va ser Panamá. Compañeros parlamentarios:

Sepan ustedes que Panamá está mucho más lejos del aeropuerto internacional Benito Juárez que el AIFA.

Les pesa el nuevo aeropuerto, porque les evidencia su fracaso constante.

Ahora sobre el INE.

Los militantes de hoy Morena, no tenemos una actitud de desobediencia, actitud anti institucional. o de crítica sistemática al INE.

Tenemos la convicción de que el INE desde Fox ha sido parcial, adversario, militante en contra de Morena, desde que nos llamábamos “PRD honesto”.

Cuando el INE toleró y soportó toda la campaña negra que se hizo contra AMLO en 2006 y NO se declararon nulas las elecciones de Calderón, fue evidente su parcialidad.

Cuando leemos la sentencia del Tribunal Electoral, evaluando las elecciones, todos los argumentos ahí expuestos, son para la declaración de nulidad de la elección de Calderón, pero fue reconocida como válida. El INE y el Tribunal, permitieron el abuso y su corolario fue la frase hiriente para México; “Haiga sido como haiga sido” el acto autoritario total equivalente a “El Estado soy yo” traducido al mal español.

Todos los que conocemos el derecho por décadas, vemos con claridad, que el INE y el Tribunal no son imparciales, el INE no es árbitro, es parte en los conflictos electorales, y lo vemos en su terca oposición a la consulta-referéndum para la Revocación o no del Mandato dado al Presidente de la República. El INE actúa en contra del referéndum , no quiere un acto de consulta al pueblo sobre la permanencia de AMLO en la Presidencia de la República,

Fox y Calderón no lo hicieron, porque sabían que perderían. En cambio, ¡AMLO va ser ratificado!

El INE y el Tribunal son adversarios de un ejercicio democrático, por eso los ubicamos como enemigos de la democracia, y los combatimos. estamos en contra de la parcialidad del INE.

Personalmente, en los últimos 50 años que he ejercido como abogado de obreros y de derechos humanos, he luchado por la justicia a sabiendas de que los tribunales, los jueces y las Juntas de Conciliación y Arbitraje forman parte del enemigo, que su papel ha sido legitimar los actos lícitos, injustos, arbitrarios, de los poderosos. Por eso advierto su parcialidad porque son lo mismo.

No queremos destruir al INE, ¡lo enfrentamos!

Muchas gracias.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.