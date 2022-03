El Presidente afirma que “México no es colonia de Rusia, ni de China, ni de EU”

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes en conferencia de prensa que respeta pero no comparte la opinión del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la necesidad de mantener contratos con empresas energéticas a pesar de la reforma en el sector eléctrico propuesta por el mandatario.

El Presidente dijo, además, que México “no es colonia de Rusia, no de China, ni de Estados Unidos” luego de que Washington advirtió que la agencia de inteligencia militar de la Federación Rusa tiene actualmente a más oficiales de inteligencia desplegados en el país que en otro país en el mundo con el objetivo de influir.

Según el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU, por sus siglas en ruso) buscaría tener acceso a Estados Unidos por medio de México.

De acuerdo con el funcionario, la preocupación del Gobierno de Joe Biden es que la “inestabilidad en la frontera y el crimen organizado” en México generen oportunidades para que países como Rusia y China busquen acceso e influencia en EU.

“Respeto mucho al Embajador Salazar, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura y la vamos a defender, son los legisladores [mexicanos] los que van a decidir”, respondió López Obrador tanto al Embajador como al Comando Norte estadounidense.

“Es una declaración [que hace EU], nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente, soberano, debe saberse cada vez más. Porque parece a veces que no se entiende lo suficiente”, aseguró López Obrador este viernes.

“Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso”, completó.