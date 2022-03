UE allana camino para evitar el dominio de grandes tecnológicas en su mercado digital

Por Kelvin Chan y Sam Petrequin

BRUSELAS, 25 de marzo (AP) — La Unión Europea allanó el camino para intensificar las medidas contra las grandes empresas tecnológicas con un acuerdo de reglas digitales fundamentales para controlar a los “porteros” en línea, como Google y Meta, la empresa matriz de Facebook.

Funcionarios de la UE llegaron el jueves a un acuerdo sobre el texto de la Ley de Mercados Digitales del bloque, como parte de una muy esperada reforma a su reglamento digital. La ley, que todavía necesita otras aprobaciones, tiene la intención de evitar que los gigantes tecnológicos dominen los mercados digitales y corren el riesgo de que les impongan multas o incluso la posibilidad de una disolución de empresa.

We have a deal on the Digital Markets Act!

Last trilogue with @Europarl_EN and @EUCouncil ended with a good, strong agreement.

Follow the press conference at 8:45 on EbS → https://t.co/VL3mAsRtF6pic.twitter.com/DDGWbRvpkL

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 25, 2022