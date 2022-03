El peso mexicano se fortalece y la moneda de EU abre hoy hasta en 19.97 por unidad

La ganancia de terreno del peso se debe a un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.20 por ciento de acuerdo con el índice ponderado. Es además la primera ocasión que el peso mexicano gana terreno durante 11 sesiones seguidas desde el 22 de diciembre de 1994.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- La moneda mexicana acumuló una racha positiva de 11 sesiones consecutivas de apreciación frente al dólar estadounidense y al inicio de la jornada de este viernes logró posicionarse hasta en 19.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.0964 y un mínimo de 19.9646 pesos, un nivel no visto desde el 23 de septiembre del 2021.

Hasta esta mañana, el peso sumó una apreciación de 4.64 por ciento o 97.2 centavos.

Según los datos de Grupo Financiero Base, es la primera ocasión que el peso mexicano gana terreno durante 11 sesiones seguidas desde el 22 de diciembre de 1994, cuando inició el régimen de libre flotación cambiaria en México.

La ganancia de terreno del peso se debe a un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.20 por ciento de acuerdo con el índice ponderado. En ese sentido, las divisas más apreciadas esta mañana fueron el rublo ruso con 3.53 por ciento, el zloty polaco con 1.13 por ciento, el real brasileño con 0.74 por ciento, el peso mexicano con 0.61 por ciento.

“El desempeño del mercado cambiario ocurre a la par de un incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales al cierre de la semana, a pesar de que no se han dado a conocer noticias económicas positivas”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

Hasta el corte de las 9:42 horas, el dólar continuaba perdiendo frente al peso llegando hasta los 19.92 monedas por paridad.

Datos del Banco de México (Banxico) mostraron que el dólar interbancario se ubicó en 20.13 pesos, mientras que en ventanillas la moneda de EU se vende hasta en 20.50 pesos (Banco Afirme).

La ganancia semanal del peso frente al dólar no se vio alterada ni por el dato de inflación en México publicado (que se colocó en 7.29 por ciento anual), ni por el anuncio adelantado que dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la política monetaria del Banxico, sobre la subida en la tasa de interés en 25 puntos base y con lo que se colocó en un 6.5 por ciento.

Ya el pasado 22 de marzo se reportó que el peso había recuperado sus niveles previos al desato de la invasión rusa en Ucrania, con una apreciación de 0.44 por ciento que posicionó a la paridad peso-dólar en 20.27 pesos mexicanos. El reporte de ese momento mostró que las ganancias obtenidas no eran vistas desde un mes antes, es decir, el 23 de febrero, cuando escaló el conflicto entre los países postsoviéticos.

El avance del peso mexicano también surge aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, puso sobre la mesa un posible aumento de 50 puntos base en la tasa de interés, debido al alza de la inflación en Estados Unidos.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la sesión de viernes con pérdidas mínimas de 0.04 por ciento, con lo que el principal indicador, S&P/BMV IPC, se colocó en 55 mil 809.20 unidades.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 55,809.20/ -0.04% Dólar Spot: 19.9945 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) March 25, 2022

Mientras tanto, Wall Street abrió la jornada en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0.18 por ciento con el mercado pendiente de la evolución de la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación.

Un cuarto de hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 63.57 puntos, hasta 34 mil 771.51, mientras que el selectivo S&P 500 ascendía un 0.11 por ciento o 5.01 enteros, hasta 4 mil 525.17. Por su parte, el índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, era el único operando en negativo y recortaba un 0.21 por ciento o 29.16 unidades, hasta 14 mil 162.68.

El parqué neoyorquino parece encaminado a cerrar su segunda semana consecutiva de ganancias pese al nerviosismo por la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace un mes, y el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos.

Por su parte, en mercado petrolero frenaba su encarecimiento después de que Washington y la Unión Europea acordaran este viernes un aumento de las exportaciones de gas natural licuado a la alianza para reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con un descenso del 2.3 por ciento situándose en 109.75 dólares el barril.

Pese a las pérdidas, todo indica que el WTI terminará la semana con una revalorización en torno al 4 por ciento por la presión en el mercado derivada de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia. Cabe recordar que el precio del Texas se ha disparado un 20 por ciento sólo en el último mes, presionado por el conflicto bélico al este de Europa, y en conjunto un 80 por ciento en el último año, dada la creciente demanda global generada por la reactivación económica tras la crisis de la COVID-19 y la limitada oferta.

La jornada del 24 de marzo, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó en el mercado de futuros de Londres en 117.99 dólares, un 3.04 por ciento menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 3.70 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 121.69 dólares.

En el caso de la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 24 de marzo, el precio por barril se ubicó en 110.34 dólares según el portal digital de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los niveles por encima de los 100 dólares de la mezcla mexicana de petróleo no eran vistos desde 2014, e incluso ya superó los precios máximos alcanzados desde 2013.

