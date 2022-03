AMLO revela que Ramírez de la O le informó por adelantado aumento de tasa de Banxico

El Jefe del Ejecutivo señaló que fue un error el haber dado a conocer el anuncio del incremento de la tasa de interés en 50 puntos porcentuales de manera anticipada, sin embargo, reafirmó su compromiso por respetar la autonomía del banco central.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue quien le comunicó de manera adelantada que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) había optado por aumentar su tasa de interés de seis a 6.5 por ciento.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo señaló que fue un error el haber expuesto el anuncio del incremento de la tasa de interés en 50 puntos porcentuales antes que Banxico, sin embargo, reafirmó su compromiso por respetar la autonomía del banco central.

“Participa en la reunión del Banco de México el Secretario de Hacienda, entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de seis por ciento a 6.5 por ciento. Entonces me mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier. Pensé que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa, pero todavía formalmente no se anunciaba, pero yo me adelanté a informar”, expresó López Obrador en la “mañanera” desde las instalaciones de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos.

El presidente acepta que cometió un error al revelar información de Banxico sin autorización. El Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue quien le dio la información. pic.twitter.com/Aspi3cgKSn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 25, 2022

Y agregó que “ayer que estuvimos en la Convención Bancaria, le ofrecí disculpas a la Gobernadora del Banco de México [Victoria Rodríguez Ceja] y ellos entendieron que fue un error de mi parte”.

El mandatario resaltó que tanto él como Ramírez de la O violentaron la Ley del Banxico al haber una notificado de manera adelantada la decisión, pero “la Secretaria de Hacienda forma parte del Consejo del Banxico y me informaron y yo di a conocer este resultado. Yo ofrecí disculpas por esta situación, porque en realidad no sabía que no se había anunciado”.

Posteriormente afirmó que lo más importante es respetar la autonomía del Banco de México, que no se puso en entredicho, porque “los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo” de la situación, por lo que resaltó que “cuando saqueaban al país nadie decía nada”.

“No somos nosotros [Carlos] Salinas [de Gortari], ni [Ernesto] Zedillo, ni Vicente [Fox], ni Felipe [Calderón], no somos iguales. Que voy a andar yo metiéndome a ver los asuntos del Banco de México. Cada quien tiene que atender sus asuntos. Tengo tres principios; no mentir, no robar y no traicionar, que cumplo porque no soy hipócrita. Cuando digo, no me meto, no me meto”, finalizó.

Los subgobernadores del Banco de México, Irene Espinosa y Gerardo Esquivel agradecieron y consideraron como “oportuna” la disculpa del Presidente Andrés Manuel López Obrador por difundir anticipadamente la información sobre el incremento de la tasa de interés, lo cual causó polémica entre analistas debido a la autonomía del organismo.

“Me parece muy valioso aclarar para el público que fue simplemente un desconocimiento sobre los tiempos y se agradece mucho que haya podido dirigir esas palabras”, dijo la subgobernadora del Banxico, Irene Espinosa, al salir de la inauguración de la 85 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco.

Además, aseguró que no ha habido ningún tipo de interferencia en las decisiones de Banxico.

Por su parte, el Subgobernador de Banxico Gerardo Esquivel consideró como “oportuna” la disculpa pública del mandatario.

“Fue muy importante que el Presidente tomará la decisión de anunciar y disculparse públicamente por una situación que claramente estaba fuera de control de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México y creo que es muy oportuno que lo haya dicho de esta manera tan clara”, dijo en entrevista con la periodista Paola Rojas.

Durante la tarde de este jueves, López Obrador ofreció disculpas a los integrantes de Banxico por difundir anticipadamente la información sobre el incremento de la tasa de interés.

“Quiero ofrecer una disculpa a la Gobernadora del Banxico y subgobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5 por ciento, pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México”, expresó el Presidente durante su participación en la 85 Convención Bancaria en medio de un aplauso por parte de los asistentes.