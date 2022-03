Joe Biden se reúne con tropas de EU en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania

Varsovia, 25 mar (EFE).- El Presidente estadounidense, Joe Biden, visitó hoy a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania, a los que definió como “la mejor fuerza de combate de la historia del mundo”.

Biden se sentó a almorzar pizza con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EU, desplazados a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania.

This afternoon, I met with members of the 82nd Airborne Division on the ground in Poland. These folks are serving alongside our Polish Allies to bolster NATO’s frontline defenses. They’re doing incredible work and I’m grateful for their service. pic.twitter.com/mXu50UuRWI

— President Biden (@POTUS) March 25, 2022