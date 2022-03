Sandra Cuevas se reincorpora como Alcaldesa de Cuauhtémoc, tras acuerdo con policías

Durante el anuncio de su regreso, exhortó a la ciudadanía a exponer las quejas o problemáticas de su colonia para que de manera personalizada fueran resueltas.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- Sandra Cuevas Nieves se reintegró a sus labores como Alcaldesa de Cuauhtémoc, después de haber sido suspendida del puesto por casi dos semanas como parte de las medidas cautelares en su contra por el caso de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la funcionaria dio a conocer que a las 5:30 horas comenzaron sus labores tras una breve reunión de trabajo; además, hizo un recorrido por el kiosco Morisko y compartió algunas indicaciones con los nuevos empleados de la demarcación.

“Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su Alcaldesa. El día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral, como todos los días, en punto de las 5:30 e la mañana. Tuvimos una breve reunión y ahorita ya estamos recorriendo la colonia Santa María La Ribera”, expresó en la videograbación compartida en su cuenta de Twitter.

La Alcaldesa recalcó que el objetivo del temprano recorrido era identificar los puntos que mayor iluminación requieren en la zona, pues desde que comenzó su Gobierno, su objetivo ha sido darle una “vida nueva” al icónico símbolo de la capital. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a exponer las quejas o problemáticas de su colonia para que de manera personalizada fueran resueltas.

“Para mí ha sido uno de los objetivos principales desde que inició esta administración darle una vida nueva al kiosco Morisko, así como a las calles que conectan precisamente a este lugar que es emblemático. Vamos a hacer cambios importantes, toda esta semana. Les pido que estén pendientes y si tienen algún comentario o problemática en su colonia, aquí me pongan cual es su petición para que de manera personal yo los pueda atender”, expresó Cuevas.

Y finalizó diciendo: “a seguir trabajando, a seguir avanzando para lograr la mejor Alcaldía de la CdMx. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes”.

Al término de su audiencia en el Reclusorio Norte llevada a cabo el 24 de marzo, la funcionaria emitió un mensaje de poco más de tres minutos ante medios de comunicación y antes de disculparse pidió a los vecinos de la Alcaldía y a la alianza Va por México –integrada por el PRI, PAN y PRD–, con la que llegó al poder, comprender que sostiene su inocencia.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hecho. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo Cuevas Nieves.

La funcionaria, quien propuso el acuerdo reparatorio con los policías para finiquitar el caso, explicó que se trató de una “estrategia jurídica” a la que llegó con sus abogados “pensando en los más de 550 mil habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc”.

“Es una estrategia jurídica que debemos entender como una suspensión condicional del proceso sin que yo acepte la responsabilidad, de hecho en el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra ‘probable’”, expuso.

En el acuerdo, compartido esta tarde por el área de comunicación de la Alcaldía Cuauhtémoc, se señala la “probable participación” de Sandra Cuevas “en el hecho que la Ley señala como delito de robo agravado”.

La funcionaria detalló que deberá pagar 30 mil pesos a los tres policías que la denunciaron, además de someterse a un tratamiento psicológico para el manejo de la ira durante tres meses. En el acuerdo se detalla que una psicóloga deberá rendir un informe mensual sobre las sesiones a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

La Alcaldesa con licencia agregó que también se acordó la prohibición de que hable sobre los hechos durante seis meses.

El acuerdo al que llegó Sandra Cuevas con los policías por el delito de abuso de autoridad contempla suspender las medidas cautelares que una Jueza le impuso en la audiencia inicial del pasado 14 de marzo, donde confirmó que tendría que separarse temporalmente del cargo.

La Alcaldía insistió en un breve mensaje que aunque Cuevas Nieves se apegó a soluciones alternas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales no implica la “aceptación o reconocimiento de la culpa”.

De igual forma, el Gobierno de la demarcación dijo que la resolución será considerada como sentencia absolutoria “por lo que no quedará registro alguno”.

En febrero, dos policías que denunciaron a Sandra Cuevas dijeron a SinEmbargo que la acusaron de humillarlos y agredirlos física y verbalmente la noche del 11 de febrero en su oficina, a donde fueron citados para discutir un tema relacionado con el aumento de personal para controlar el comercio ambulante en el Centro Histórico.

