Lecrec domina con Ferrari el primer libre en Yeda; “Checo” Pérez culmina en séptimo

Madrid, 25 de marzo (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Yeda, a orillas del Mar Rojo; donde el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) firmó el séptimo crono.

En la mejor de sus 16 vueltas, Leclerc cubrió los 6.175 metros de la pista de Yeda, con neumático blando, en un minuto, 30 segundos y 772 milésimas, 116 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, que dio 23 y fue el único que marcó su vuelta rápida con el compuesto duro; en una sesión en la que el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) firmó el tercer crono, a 312 milésimas del monegasco, cuyo compañero, el español Carlos Sainz, segundo el pasado domingo en Baréin, que giró trece veces, fue cuarto, a 367.

“Checo” Pérez, que abandonó en la última vuelta de Baréin cuando rodaba tercero y que sustituyó el turbo y el MGU-H de la unidad de potencia de su Red Bull, repitió 24 veces el trazado del circuito urbano más rápido del mundo -en el que se superan los 320 kilómetros a la hora- y marcó el séptimo crono, a 791 milésimas de Leclerc, en una sesión que acabó con 22 grados centígrados ambientales y 27 en pista.

El español Fernando Alonso, que cambió la unidad de potencia de su Alpine -sustitución para analizar la misma y que, en cualquier caso, no comporta penalización alguna-, giró 22 veces. En su mejor vuelta, el doble campeón mundial asturiano se quedó a un segundo y seis décimas de Leclerc y fue décimo.

La sesión estuvo interrumpida durante unos minutos con bandera roja, para retirar de pista los desperfectos de un cartel de 50 metros para curva que se había descolgado y contra el que chocó -sin ningún tipo de consecuencias- el McLaren del inglés Lando Norris.

