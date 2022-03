Ante críticas, Instagram lanza servicio contra depresión y ansiedad. Pero, ¿funciona?

Por Milena López Montón

Psicóloga Sanitaria, Universidad de Deusto

Ana Isabel Estévez Gutiérrez

Profesora titular e Investigadora en el Departamento de Psicología, Universidad de Deusto

Madrid, 25 de marzo (The Conversation).- Instagram es una de las redes sociales con mayor volumen de usuarios activos actualmente (mil 478 millones). En ella los usuarios reivindican cada vez más crear un espacio seguro. Además, la promoción de la salud mental está en auge en esta y otras redes sociales. Por eso, muchos estudios han querido profundizar en la probabilidad de que esta herramienta afecte a la salud mental.

INSTAGRAM Y LA SALUD MENTAL

En 2017, la Royal Society for Public Health de Reino Unido publicó un informe cuyo título era #StatusOfMind que enfatizaba que la red social que mayor impacto negativo tenía en la salud mental de los jóvenes era Instagram. Asimismo, en 2019 el mismo organismo resaltó en su informe #NewFilters la huella negativa del uso de filtros en Instagram. Sobre todo, en la imagen corporal y, por ende, en la ansiedad y depresión generadas por estándares inalcanzables de belleza.

A product that causes harm to its users but creates profits for the company. The two industry analogies that come to mind are tobacco and cars/seatbeltshttps://t.co/BdUs17CXPA pic.twitter.com/BhokHccGLV

— Kam Lasater (@seekayel) December 2, 2021