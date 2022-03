Edulcorantes artificiales podrían estar asociados a mayor riesgo de cáncer: estudio

Redacción Ciencia, 25 mar (EFE).- Los edulcorantes artificiales pueden no ser alternativas seguras al azúcar, según un estudio observacional que sugiere una relación entre el consumo de algunas de estas sustancias endulzantes y un mayor riesgo de cáncer.

Esta es la principal conclusión de un trabajo publicado en la revista Plos Medicine y sus autores, si bien admiten la necesidad de estudios experimentales, aseguran que sus resultados no apoyan el uso de edulcorantes artificiales como alternativas seguras al azúcar en los alimentos o las bebidas.

La investigación está liderada por las científicas Charlotte Debras y Mathilde Touvier del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica y la Universidad Sorbona de París Norte, ambos en Francia.

Millones de personas los consumen diariamente, pero la seguridad de estos aditivos ha sido y sigue siendo objeto de debate -existe algún estudio que niega la vinculación de su ingesta y el cáncer-.

Para evaluar la posible carcinogenicidad de los edulcorantes artificiales, los investigadores analizaron datos de 102 mil 865 adultos franceses que participaron en el estudio NutriNet-Santé, explica un comunicado de la revista.

