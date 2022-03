“Me dijeron que era un empresario”: Adrián Uribe cuenta que fue contratado por narcos

Durante el popular podcast de internet, La Cotorrisa, Adrián Uribe reveló el momento en el que sintió que su vida peligraba cuando fue contratado a engaños por narcotraficantes, sin embargo, el actor lo tomó con humor.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- El actor, comediante y conductor de televisión, Adrián Uribe, reveló en una entrevista que llegó a trabajar para personas del crimen organizado de México, a base de engaños.

A través del podcast La Cotorrisa que Uribe habló de la vez en que su vida corría peligro debido a su trabajo, tras ser contratado para una fiesta que, de acuerdo con sus testimonios, después descubriría que era de algunos narcotraficantes.

“Me dijeron que era un empresario, que irían a recogerme a la caseta de Cuernavaca. Veo que me mandan un chofer armado, yo dije: ‘Qué buena onda que me estén cuidando’”, narró el comediante.

Asimismo, aseguró que cuando llegó al lugar encontró a personas con armas largas, por lo que de inmediato sintió nervioso y con mucho miedo.

“Llego a una hacienda y empecé a ver a personas con armas largas… y aquí estoy vivo. Ahora sí que hice un show privado, pero de mi libertad”, comentó Uribe a manera de sátira.

“Eran 30 personas que me estaban viendo, y resulta que era un empresario, pero yo no pregunté qué tipo de producto vendía. De repente me dicen: ‘Ya va a llegar el patrón’ y pues sí, resulta que era uno de los top, y dije: ‘Madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí?’, pero no puedes decir que no”, recordó el participante de La Hora Pico.

Por otro lado, Adrián confesó que pensó muy bien su rutina de comedia, debido a que ocupaba a un personaje de policía de tránsito llamado Poncho Aurelio y hablaba de la mariguana.

“Yo con el policía de tránsito, y en una rutina, con mi pistola de plástico, yo bien cabrón, dije: ‘Aquí sí estoy seguro. Y hasta que empiezo a decir mi rutina, me doy cuenta de una de las partes de mi rutina, de lo que hablaba… ‘Nos mandaron a hacer un operativo e incautamos 10 kilos de marihuana’ y en eso, madres, me doy cuenta de lo que estaba diciendo… ‘Nos dice mi comandante que la tenemos que quemar… y es hora que no nos la acabamos’”, concluyó Uribe.

Adrián Uribe es un actor, conductor y comediante mexicano, reconocido por sus papeles de “El Vítor”, “Carmelo” y “Poncho Aurelio” en el programa La Hora Pico, además de incursionar en el cine y algunas telenovelas del México.

Asimismo, ha conducido varios programas de la televisión mexicana como 100 mexicanos dijieron, ¿Quién es la máscara?, ¡Buenas Tardes!, entre otros.