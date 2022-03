VIDEO FUERTE: Adolescente de 14 años muere luego de caer de un juego mecánico en EU

Miami, 25 de marzo (EFE).– Un adolescente de 14 años murió la noche del jueves tras caer de una atracción en un parque de diversiones de Orlando, en el centro de Florida, Estados Unidos, informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en ICON Park, ubicado en el distrito turístico de Orlando, y tras ser atendido en el lugar el joven fue trasladado un hospital, donde posteriormente pereció a causa de sus heridas, según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange.

En rueda de prensa ofrecida este mediodía, el alguacil de este condado, John Mina, dio cuenta de la identidad del fallecido. Se trata de Tyre Sampson, de Misuri y quien se encontraba en Orlando de visita con amigos y familiares.

WARNING! Some disturbing footage of a accidental death where a 14-year old boy was ejected & died. This happened at a Amusement Park ride named ICON in Florida. Investigation is underway pic.twitter.com/H7Rg4iLUaB

Sampson cayó desde la atracción Orlando Free Fall, que empezó a operar en diciembre pasado y es promocionada como la torre de caída libre más alta del mundo.

Medios locales aluden a videos que circulan en redes sociales, en los que presuntamente se escucha a los pasajeros de la atracción hablar sobre la seguridad de los asientos, tras lo cual la máquina empieza a trasladar a las personas hacia arriba.

John Stine, director de ventas y marketing de Slingshot Group, la compañía propietaria de la atracción, lamentó el suceso y señaló que están cooperando con las autoridades.

I understand accidents happen, but c’mon Icon Park. That baby was NOT secured!! You can see it’s like they just set it on him without even double checking him!! I’m so heartbroken.. I am so sorry & prayers to the Family 💔💔💔 pic.twitter.com/JBLW3zEjGR

— Zaron Karlee🤎🤎 (@princesszaron_) March 25, 2022