Vladimir Putin crítica y se compara con J.K. Rowling; la escritora le responde

Londres, 25 de marzo (EFE).- La escritora británica Joanne K. Rowling rebatió este viernes las críticas lanzadas por el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la cultura de la “cancelación” occidental, al subrayar que el mandatario está perpetrando una “matanza de civiles” en Ucrania y envenena a sus críticos.

Putin lamentó la “progresiva discriminación de todo lo que tiene que ver con Rusia” en algunos países occidentales y lamentó la suspensión de conciertos con piezas de compositores como Piotr Chaikovski, Dmitri Shostakóvich y Serguéi Rajmáninov.

Putin dijo que “no hay lugar para la intolerancia étnica” en Rusia, “donde durante siglos han vivido juntos representantes de docenas de grupos étnicos”.

El jefe de Estado se refirió asimismo a la autora de la saga de Harry Potter, que en su opinión ha sido “cancelada” porque “no satisfacía las demandas sobre derechos de género”.

En respuesta a esa mención, la escritora esgrimió en Twitter que “aquellos que están perpetrando una matanza de civiles” y que “encarcelan o envenenan a sus críticos” no son los más indicados para poner objeciones sobre la cultura de la cancelación en Occidente.

A reminder: I will personally match all donations to our emergency appeal, up to £1m. If you're able to, you can donate here. Again, thank you so very much to all who've already donated.💙💛 @lumos https://t.co/NSDoHf1ZHv

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022