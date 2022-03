Eugenio Derbez responde a AMLO por críticas al Tren Maya: “No tengo la necesidad”

Durante la conferencia mañanera de ayer, el Presidente AMLO habló sobre el video de artistas y ambientalistas que piden frenar el proyecto del Tren Maya, por lo que Eugenio Derbez respondió y se defendió ante el tema.

Por Carlos Martínez

Saltillo, 25 de marzo (Vanguardia).- El comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez se defendió de los ataques hechos desde Palacio Nacional donde el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes participaron en la campaña #selvamedeltren, contra el reciente cambio de ruta en la construcción del Tren Maya son seudoambientalistas, conservadores y que se venden por unos pesos.

El Presidente López Obrador les reviró: “¿Cuándo estos artistas, seudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco, cuándo? Hablamos del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán, nunca, nada, ¿cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60 por ciento del territorio para la explotación minera, 120 millones de hectáreas?”

Derbez, quien el próximo domingo espera que la cinta CODA, de la que forma parte del elenco obtenga la estatuilla dorada expresó su preocupación por el cambio de ruta de la obra y dijo no recibir dinero por participar en la campaña.

“Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”, aseguró.

Derbez, quien el domingo espera un triunfo de su último proyecto CODA en la entrega de los Óscar, aseguró que su principal molestia es que por terminar a tiempo se decidió cruzar la selva y cambiar la ruta de Cancún a Tulum, lo que impactará en el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. El actor se dijo enojado y desesperado que no exista un órgano que cumpla la ley.

"No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya", aseguró #PorLaMañana @EugenioDerbez https://t.co/BcJH2FH5bo — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 25, 2022

“Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto”, agregó.

Asimismo, defendió al colectivo del que participa, que está formado por ciudadanos voluntarios que se preocupan por que no se han realizado los estudios ambientales necesarios, lo que implica una violación a la ley. Entre sus peticiones está el escuchar a las comunidades locales, los expertos y científicos.

“Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó. No hay bandera política. Yo siempre lo he dicho. No soy de ningún partido, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena ni de ninguno. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, la gente local, en un grito de auxilio”, apuntó.

