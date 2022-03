Es un riesgo innecesario no vacunar a los niños contra la COVID-19: doctor Frisbie

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- El no vacunar a niños contra el COVID-19, puede ser una decisión que genere graves consecuencias durante los próximos años, aseguró Hector L. Frisbie médico cirujano y especialista en salud pública.

“Yo no entiendo por qué el Gobierno mexicano está decidiendo esto. A mí me parece que no es tan buena decisión porque se decía que no se enferman de gravedad los niños y que no mueren tantos, lo mismo pasa con sarampión, poliomielitis e influenza, ¿por eso ya no se va a vacunar a los niños porque no se mueren tantos o porque no se ponen tan graves?”, dijo el doctor Frisbie en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.