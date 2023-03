Gordon Moore, cofundador de Intel y creador de la Ley de Moore, muere a los 94 años

Madrid, 25 de marzo (Europa Press).– El cofundador del gigante tecnológico estadounidense Intel, Gordon Moore, ha muerto a los 94 años de edad, según ha informado este pasado viernes la compañía en un comunicado.

Moore y su antiguo colega Robert Noyce fundaron Intel en julio de 1968; una compañía en la que Moore inicialmente se desempeñó como vicepresidente ejecutivo hasta asumir la Presidencia en 1975.

En 1979, Moore fue nombrado presidente de la junta y director ejecutivo, cargos que ocupó hasta 1987, cuando renunció al cargo de director ejecutivo y continuó como presidente. En 1997, Moore se convirtió en presidente emérito y renunció en 2006.

Antes de la fundación de Intel, Moore y Noyce participaron en la fundación de Fairchild Semiconductor, donde desempeñaron un papel central en la producción comercial de transistores de silicio difuso y, más tarde, en los primeros circuitos integrados comercialmente viables del mundo.

Moore es el responsable de uno de los principios fundamentales del modelo de negocio de la industria de los microchips a través de la ley que lleva su nombre y que estima que el número de transistores de un circuito se duplica cada dos años y deriva en una relación inversamente proporcional entre el coste de los ordenadores y su capacidad de computación.

The world lost a giant in Gordon Moore, who was one of Silicon Valley’s founding fathers and a true visionary who helped pave the way for the technological revolution. All of us who followed owe him a debt of gratitude. May he rest in peace.

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2023