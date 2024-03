ENTREVISTA ¬ Morena acusa a Maru Campos de meter la mano a los órganos electorales

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– El Diputado Edin Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los legisladores de Morena en Chihuahua, denunció la injerencia de la Gobernadora María Eugenia Campos en los órganos electorales de la entidad para impedir la reelección de diputados de oposición críticos a su gestión, una situación que ha llevado a militantes morenistas a protestar en el estado.

“Hay ahorita una acción concertada de la Gobernadora María Eugenia Campos en conjunto con el Instituto Estatal Electoral y con el Tribunal Electoral del Estado con la intención de que una bancada compuesta por mujeres y hombres que han mantenido una postura muy firme, crítica, como debe ser en una democracia sobre los aspectos de Gobierno en el estado de Chihuahua y que por supuesto no le han gustado a la Gobernadora, pero que el tiempo nos ha dado la razón en la gran mayoría de los temas han generado que seamos diputadas, diputados, incómodos que considere que no debe de tener en un órgano legislativo que ella considera prácticamente su propiedad”, expuso Edin Cuauhtémoc Estrada en entrevista con “Los Periodistas”.

El líder de los diputados de Morena en Chihuahua recordó que cuando Maru Campos asumió la gubernatura tomó el control de los poderes Judiciales y Legislativo. “Quita al presidente del Poder Judicial local en aquel momento y pone a una persona de su confianza, mantiene un control en el Legislativo dado el número que le dan los diputados del PAN y del PRI”.

“Lo mismo sucede, por ejemplo con las universidades públicas como la UACH, etcétera y ese grupo político en el poder nunca ha estado a gusto con una bancada de 11 diputados y diputadas que solo hacemos nuestra chamba. A nosotros no nos eligieron los electores de Chihuahua, de Juárez y de los demás municipios del estado para darle gusto al gobernante en turno. Nosotros tenemos funciones legislativas. Tenemos funciones de fiscalización, tenemos funciones de gestión porque así lo establece nuestra Constitución local y eso es lo que hemos realizado. Hoy vemos que esas incomodidades para el poder local, para el Poder Ejecutivo local, pues tratan de cobrar factura”, expresó Edin Cuauhtémoc Estrada.

Este lunes, militantes de Morena protestaron frente al Congreso del estado, el Tribunal Electoral y el Palacio de Gobierno para acusar la complicidad de la Gobernadora con el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral. “Aquí lo más lamentable es que un Tribunal Electoral local y el Instituto, que tampoco nos sorprende, debemos decirlo, se presten a una acción concertada de esa naturaleza”, señaló el Diputado de Morena.

De acuerdo con Edin Cuauhtémoc Estrada, la Gobernadora Maru Campos ha empleado una denuncia que presentó la Diputada Adriana Terrazas Porras, ligada al exgobernador César Duarte, por presunta violencia política en su contra, para atacar a la bancada de Morena e impedir la reelección de legisladores, para lo cual incluso se habrían alterado documentos oficiales. Morena denunció la alteración ante las instancias electorales, pero señaló que el Instituto Electoral no actuó.

“Ni en los peores tiempos del PRI se vio que un Gobernador, una Gobernadora, tratará de borrar de un plumazo a la oposición real que tiene y eso a mí me parece, no lamentable, me parece ya muy grave, porque hay una total regresión en el aspecto democrático en Chihuahua de una autoridad proveniente de Acción Nacional”, denunció.