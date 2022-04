El Presidente pide no permitir que México y Latinoamérica sean “usados de piñata”

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a los mexicanos y latinoamericanos establecidos en Estados Unidos a no permitir que México y los países de la región seas usados, por demócratas y republicanos, durante las campañas que vienen, “de piñata”.

Por ello, López Obrador señaló que “tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo”.

“Entonces es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos”, sostuvo desde Palacio Nacional.

El titular del Poder Ejecutivo aprovechó para pedirle a los paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, así como a todos los hispanos que tienen ciudadanía estadounidense que “si se maltrata a México o a algún país de América Latina o del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano, que no olviden sus orígenes”.

“Lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden: ‘el que no quiere a su Patria, no quiere a su madre’. Entonces vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, de la comunidad hispana más grande”, agregó.