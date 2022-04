El hombre más rico del mundo es el nuevo dueño de la red social; pagará 44 mil mdd

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Luego de 10 días de que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunciara sus intenciones de comprar la plataforma digital de Twitter, la compañía fundada en California, Estados Unidos, en 2006 ahora formará parte del emporio de empresas de la firma de Musk.

Alrededor de las 14:00 horas de este lunes 25 de abril, Twitter anunció que aceptó la oferta de compra del empresario estadounidense por 44 mil millones de dólares. Además, con la compra del también dueño de Tesla y Space X, la red social dejará de cotizar en el mercado bursátil. Previo al anuncio, el diario The New York Times reportó que desde temprano se comenzaron los diálogos para negociar la compra.

Mientras se esperaban noticias sobre el acuerdo, la Bolsa de Nueva York y el índice Nasdaq suspendieron desde las 14:41 hora local de Nueva York bajo la etiqueta “pendiente de noticias” cuando Twitter estaba subiendo en torno al 5.5 por ciento en medio de un gran volumen de negociación.

Alrededor de una semana después de su primer anuncio, Musk dijo que ya había asegurado 46 mil 500 millones de dólares en financiamiento para comprar Twitter, con lo cual ejerció presión sobre la junta para negociar un acuerdo.

Previo a la compra de la plataforma digital, Musk ya poseía más del 9 por ciento de la empresa, lo que lo posicionaba como su mayor accionista. Sin embargo, el multimillonario no formaba parte de la junta directiva de la red social.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022