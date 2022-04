¿Un fármaco contra tumores y metástasis? Hallan al prometedor anticuerpo MCLA-158

Barcelona (España), 25 abr (EFE).- Un consorcio internacional liderado por el científico del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona (noreste de España) Eduard Batlle descubrió el anticuerpo MCLA-158, el primer candidato a fármaco dirigido a células madre cancerosas de tumores sólidos que previene la propagación del cáncer y la metástasis.

Según informa el IRB en un comunicado, con el nombre comercial de Petosemtamab, el anticuerpo MCLA-158 bloquea la expansión del cáncer a otros órganos y frena el crecimiento de los tumores primarios en ratones a los que han implantado células tumorales de pacientes con cáncer de colon.

La investigación, además, sienta las bases para incorporar el uso de organoides en el proceso de descubrimiento de fármacos.

Los organoides son muestras derivadas de pacientes que se pueden cultivar y que reproducen el comportamiento del tumor en el laboratorio.

We're excited to share our publication in Nature Cancer describing the unique mechanism of action of Petosemtamab (MCLA-158). #CloseInOnCancerhttps://t.co/OkRYWgtUGb pic.twitter.com/oU8qtqWRFt

— Merus (@MerusNV) April 25, 2022